خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: الوضع فى كوسوفو معقد لوجود تدخلات عرقية وقومية

وأضاف "العبسى"، فى مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن محاولات التهدئة التى تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى ليست جديدة، بل منذ شهور مضت، فلا توجد مصلحة لدى أى طرف فى تطور الموقف إلى صدام مسلح بين البلدين.
وأشار الخبير فى العلاقات الدولية، إلى أن وجود أكثر من 3 آلاف جندى من قوات حفظ السلام تابعة لحلف الناتو داخل كوسوفو، هى الضمانة لعدم أى تصعيد عسكرى بين البلدين، إذ توجد هذه القوات منذ عام 1999 بعدما أجبر الاتحاد الأوروبى صربيا على الخروج بالقوة من كوسوفو، وإقدامه على التوغل فى أراضى العاصمة بريشتينا، بعد تعرض العاصمة بلجراد للقصف من كوسوفو.
ونوَّه بأن الصربيين يدركون أن أى هجوم على كوسوفو سيدخلهم فى صدام أو مواجهة مع قوات حلف الناتو، فى ظل العلاقة غير الجيدة بينهما، ما يجعلهم لا يفضلون التصعيد غير المحسوب، وبالتالى تصبح الحرب مسألة مستحيلة.
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