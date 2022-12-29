العالم اليوم - الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا بنديكت

انتم الان تتابعون خبر الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا بنديكت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 ديسمبر 2022 06:22 مساءً - قال الفاتيكان، يوم الخميس، إن حالة البابا السابق بنديكت ما زالت “خطيرة" لكنها مستقرة، مضيفا في بيان أنه استراح جيدا الليلة الماضية وكان واعيا.

وصرح ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان "تمكن البابا الفخري من الحصول على قسط جيد من الراحة الليلة الماضية، وهو مدرك وواع تماما، واليوم (الخميس)، وعلى الرغم من أن حالته ما تزال خطيرة، فإن الوضع مستقر في الوقت الحالي".

وأضاف بروني عن البابا السابق البالغ من العمر 95 عاما "يجدد البابا فرنسيس طلبه الصلاة من أجله ومساندته في هذه الساعات الصعبة".

والبيان هو الثاني منذ أن كشف فرنسيس، يوم الأربعاء، أن سلفه “مريض بشدة"، ولم يتضمن أي تفاصيل حول حالة بنديكت.

ويتلقى بنديكت الرعاية في دير سابق بالفاتيكان، يعيش فيه منذ عام 2013، عندما أصبح أول بابا يستقيل منذ نحو 600 عام.