الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضفة والقدس

جدة - نرمين السيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة فى مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، واعتقلت خلالها 17 فلسطينيا، حيث تخللتها مواجهات فى بعض المناطق بين شبان وقوات الاحتلال.





وأفاد نادى الأسير الفلسطينى فى بيان، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات فى مناطق متفرقة فى الضفة الغربية، حيث جرى خلالها اعتقال 17 فلسطينيا وتحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحجة المشاركة فى أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال. واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل فى الضفة، وعاثت بها خرابا، وذلك بعد احتجاز قاطنيها لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

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