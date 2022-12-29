الأمم المتحدة: مقتل ما يقرب من 7000 مدنى فى الحرب الروسية

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى للمنظمة، نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها سجلت 17.831 ضحية مدنية فى البلاد، بما فى ذلك 6884 قتيلا و10947 جريحا.

ومن بين القتلى البالغ عددهم 6884 مدنيًا، تم إحصاء 2719 على أنهم رجال، و1832 من النساء و391 كأطفال، إلى جانب 1942 شخصًا غير معروف جنسهم، بحسب البيان.

وقالت الوكالة أيضًا إن منطقتى دونيتسك ولوجانسك شهدتا أكبر عدد من الضحايا، حيث أبلغ المسؤولون عن سقوط 9695 ضحية (4052 قتيلًا و5643 جريحًا) فى هاتين المنطقتين.

وفى البلدات والمناطق والمدن الأوكرانية الأخرى التى كانت تحت سيطرة الحكومة عندما وقعت الإصابات، أفاد المسؤولون بإجمالى 8136 ضحية (2832 قتيلا و 5304 جرحى).

وكما أشارت الوكالة إلى أن معظم الإصابات التى تم الإبلاغ عنها نتجت عن أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق، مثل القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والصواريخ والضربات الجوية.

وقالت المفوضية - فى بيانها الإخبارى - "تعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير، حيث تأخر استلام المعلومات من بعض المواقع التى كانت تشهد أعمالا قتالية مكثفة، ولا تزال العديد من التقارير معلقة".

وأضافت "ويتعلق ذلك، على سبيل المثال، بماريوبول (منطقة دونيتسك) وإيزيوم (منطقة خاركيف) وليسيتشانسك وبوباسنا وسيفيرودونيتسك (منطقة لوهانسك)، حيث توجد مزاعم بسقوط العديد من الضحايا المدنيين".

وتأتى أحدث الأرقام بعد تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان نُشر فى سبتمبر أشار إلى مقتل 5827 مدنياً وإصابة 8421 آخرين فى النزاع.