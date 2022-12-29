كييف: روسيا تستهدف البنى التحتية بأكثر من 120 صاروخا

جدة - نرمين السيد - من جانبها، أفادت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية، اليوم الخميس- بأن الدفاعات الجوية تعمل فى كل مكان.

بدوره، قال مستشار الرئاسة الأوكرانية، إن موسكو أطلقت أكثر من 120 صاروخا لتدمير البنى التحتية الأساسية والحيوية فى البلاد وقتل المدنيين.

وأضاف أن ضربات روسية استهدفت منشآت الطاقة ما أدى إلى حرمان 90 % من مدينة لفيف، كبرى مدن الغرب من الكهرباء.

وقال رئيس بلدية لفيف، إن الحافلات والقطارات لم تعد تسير فى المدينة، لافتا إلى أن إمدادات المياه قد تنقطع.