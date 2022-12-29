زيلينسكى يطالب بسرعة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى فى خطابه السنوى أمام البرلمان، نقلا عن الموقع الرسمى للرئاسة الأوكرانية، "لقد ساعدنا الاتحاد الأوروبى، وساعدنا أوروبا على الشعور بأنها فريق واحد قوى يقاتل، إلى جانب العالم الحر بأسره، من أجل هذا النصر المهم".

وأكد الرئيس الأوكرانى فى خطابه أن "أوكرانيا هى التى وحدت الاتحاد الأوروبى".

وتابع "الآن تدافع أوروبا عن نفسها وتتغلب على الأزمات، وهذا على الرغم من الموارد الهائلة التى قدمتها روسيا لتفتيت قارتنا".

وقال زيلينسكى إن "أوكرانيا تدعم الاتحاد الأوروبى والعالم الحر بأسره بالنضال من أجل الحرية والسلام"، وشدد على أن المفاوضات يجب أن تبدأ من أجل انضمام البلاد إلى الاتحاد.

ولطالما كان زيلينسكى يضغط من أجل حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبى، ووقع طلبًا رسميًا للانضمام إلى الاتحاد مرة أخرى فى فبراير، بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية الروسية لأول مرة. ومنح الاتحاد الأوروبى أوكرانيا مكانة كمرشح للعضوية هذا الصيف.

وقال الرئيس الأوكرانى فى خطابه أمام البرلمان إن معظم الأوكرانيين يرون بالفعل البلاد كجزء من التحالف ويدعمون عضوية الاتحاد الأوروبى.

وبينما تتطلع أوكرانيا إلى وضع روسيا أمام محكمة لجرائم الحرب، فإن أحد الخيارات يتضمن اتفاقًا محتملاً بين كييف والاتحاد الأوروبى الذى يستضيف مثل هذه المحكمة فى أوروبا.

وقال زيلينسكى: "أوضحنا للجميع أنه لن يكون هناك اتحاد فى أوروبا قويًا بدون أوكرانيا ... حان الوقت لبدء المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى".