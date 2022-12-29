العالم اليوم - أرامكو السعودية تعدّل مسميات وظائفها القيادية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن تعديل مسميات وظائفها القيادية العليا اعتبارا من أول يناير المقبل، بحسب بيان من عملاقة النفط، الخميس.

وقالت أرامكو إن هذه المسميات الوظيفية المحدثة تأتي في إطار مواكبة أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع الأدوار والمسؤوليات الاستراتيجية لهذه الوظائف.

وبحسب البيان، تقتصر التعديلات على مسميات الوظائف فقط دون تأثير على الهياكل التنظيمية.

ووفقا للمسميات الوظيفية الجديدة، فإن المسمى الوظيفي "النائب الأعلى للرئيس"، سيصبح "النائب التنفيذي للرئيس"، و"نائب الرئيس"، سيصبح "النائب الأعلى للرئيس"، و"مدير عام"، سيصبح "نائب الرئيس".

وتعتبر أرامكو أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم، وهي تتولى إدارة ثروة الاحتياطيات الهيدروكربونية في السعودية، وهي مدرجة في البورصة السعودية، ومقرها في مدينة الظهران، ويعمل لديها أكثر من 68 ألف موظف وموظفة.