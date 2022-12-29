«القاهرة الإخبارية»: صاروخ أوكرانى يسقط داخل بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، إن صاروخ أوكرانى من طراز إس-300 سقط فى بيلاروسيا، وأمر بتحرى الأمر. يشار إلى أن أوكرانيا، كانت قد افتتحت منذ عدة أيام مركزًا متقدمًا لجمع المعلومات على وجه السرعة حول الوضع على الحدود مع بيلاروسيا وبولندا.

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