العالم اليوم - هونغ كونغ تطالب اليابان بإلغاء قرار يعطل نحو 60 ألف مسافر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 ديسمبر 2022 02:18 مساءً - طلبت حكومة هونغ كونغ من اليابان إلغاء قيود مكافحة كوفيد-19 التي تقضي بهبوط رحلات الركاب القادمة من المركز المالي في أربعة مطارات يابانية فقط، قائلة إن القرار سيعطل نحو 60 ألف مسافر.

وتطلب الولايات المتحدة والهند وإيطاليا وتايوان الآن من القادمين من الصين الخضوع لفحوص إلزامية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك بعد قرار بكين في الآونة الأخيرة رفع سياسات "صفر كوفيد" الصارمة، مما أدى إلى زيادة عدد الحالات في أنحاء البر الرئيسي للصين.

وتسجل هونغ كونغ، التي يزيد عدد سكانها على سبعة ملايين نسمة، نحو 20 ألف إصابة بفيروس كورونا يوميا، لكنها رفعت، الخميس، القيود المفروضة لمكافحته لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

وقالت اليابان، وهي وجهة سفر رئيسية لسكان هونغ كونغ، إن هبوط الرحلات الجوية القادمة من المدينة إضافة إلى مكاو والبر الرئيسي للصين سيقتصر على مطاري طوكيو وأيضا مطاري أوساكا وناجويا اعتبارا من الجمعة.

ويأتي القرار خلال ذروة موسم السفر قبيل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ في 21 يناير.

وقالت حكومة هونغ كونغ في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إنه "من المفهوم أن حوالي 250 رحلة جوية خارجية لشركات طيران هونغ كونغ ستتأثر في الفترة من 30 ديسمبر 2022 ونهاية يناير 2023 مما سيؤثر على نحو 60 ألف مسافر".

وقال رئيس السلطة التنفيذية بالمدينة جون لي إن الحكومة عبرت عن خيبة أملها لنظيرتها اليابانية.

وأضاف:"نعتقد أنه لا ينبغي السماح لسكان هونغ كونغ باستخدام هذه المطارات الأربعة فقط".

كما قالت حكومة هونغ كونغ، الخميس، إن اليابان ستسمح للرحلات القادمة من المدينة بالهبوط في هوكايدو وفوكوكا وأوكيناوا بشرط عدم وجود ركاب زاروا البر الرئيسي للصين خلال الأيام السبعة السابقة، معتبرة هذا الشرط "غير معقول".

وذكرت الحكومة أنه لا يزال بوسع شركات الطيران في هونغ كونغ نقل الركاب إلى المدينة من مطارات اليابان، لضمان عودتهم بسلاسة و"تقليل الضرر على مسافري هونغ كونغ".

وبدأت الصين هذا الشهر التخلي عن أكثر تدابير الإغلاق والفحص المكثف صرامة في العالم، ليتجه اقتصادها المنهك نحو إعادة الفتح بالكامل في العام المقبل.

لكن بعض خبراء الصحة الدوليين قالوا إن رفع القيود، في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق، يسفر عن انتشار كبير للفيروس وربما يصيب الملايين يوميا.