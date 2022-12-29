العالم اليوم - مصر.. 35 مليار دولار صادرات سلعية متوقعة في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 ديسمبر 2022 01:20 مساءً - قفزت صادرات مصر السلعية خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، بنسبة 11 بالمئة، لتبلغ قيمتها 32 مليار و575 مليون دولار، مقابل 29 مليار و405 ملايين دولار، في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة المصرية، الخميس.

وتوقع وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، في البيان، أن تصل قيمة الصادرات المصرية بنهاية العام إلى 35 مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن تحديات الأزمة الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا.

وقال سمير إن الحكومة صرفت 16.7 مليار جنيه للشركات التصديرية، ضمن برنامج رد أعباء التصدير، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية.

وتستهدف مصر زيادة صادراتها السلعية إلى 100 مليار دولار سنويا، خلال الفترة المقبلة، والتي تعتبر أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة.

وقال وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة ستعمل على الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية في زيادة صادرات مصر لأسواق القارة والوصول بها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وشهدت مصر في الفترة الأخيرة صعوبات في توفير مدخلات الإنتاج للصناعة، وسط أزمة شح العملة الصعبة، لكن بعض القطاعات الصناعية استفادت من الأزمات الدولية، مصل الأسمدة، التي زادت صادراتها لأوروبا بقوة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.