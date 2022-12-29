العالم اليوم - عمان.. شركة متكاملة لإدارة جميع أصول الغاز الطبيعي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 ديسمبر 2022 01:20 مساءً - أصدرت وزارة المالية العمانية، الخميس، قرارًا بإنشاء "شركة الغاز المتكاملة" بهدف إدارة جميع أصول الغاز الطبيعي في السلطنة.

وأوضحت الوزارة أن "شركة الغاز المتكاملة" ستكون شركة حكومية معنية بإدارة جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بشراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل الغاز الطبيعي وما يتصل به من منتجات، بالإنابة عن حكومة سلطنة عمان.

وتهدف الوزارة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، من خلال تأسيس هذه الشركة إلى تحسين مؤشرات الأداء المالي للبلاد باستبعاد مصروفات شراء ونقل الغاز من الميزانية العامة للدولة، وتوريد صافي إيرادات مبيعات الغاز إلى الخزانة العامة للدولة، ورفع كفاءة إدارة قطاع الغاز والتأكد من كفاءة تطبيق بنود العقود الموقعة في القطاع، سواء مع المنتجين أو المستهلكين.

كما تستهدف المالية تنفيذ السياسات الحكومية وخططها حول أسعار بيع الغاز والكميات المخصصة للقطاعات، وبيع الغاز للمشروعات القائمة عليه، وزيادة حجم النشاط الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة لقطاع الغاز والأنشطة المرتبطة.

وفي سياق منفصل، كانت المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة "أوكيو" العمانية قد وقعت اتفاقية مع شركة "سابك" السعودية، وشركة البترول الكويتية العالمية، لتطوير مجمع بتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عمان.

وتهدف الشركات الثلاث من هذه الاتفاقية إلى إنشاء مجمع بتروكيماويات يتكون من وحدة تكسير بالبخار ووحدات للمشتقات ومحطة لاستخراج سوائل الغاز الطبيعي في منطقة سيح نهيدة.

وسيتم إجراء الدراسات اللازمة والتعاون باستخدام الخبرات الفنية والتجارية الواسعة في الشركات الثلاث لتطوير المشروع.