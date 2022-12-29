«القاهرة الإخبارية»: بدء جلسة التصويت على حكومة نتنياهو الجديدة

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، شهدت الجلسة خلافات عميقة أثناء التصويت على حكومة بنيامين نتنياهو، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلى المكلف، إنه "على الخاسرين الاعتراف بهزيمتهم".
يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلى، كان قد أعلن استقالة رئيسه المؤقت ياريف ليفين من منصبه، استعدادًا لتولى منصب وزارى فى حكومة نتنياهو.
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