مقتل 5 وإصابة 37 في حريق عقب حادث بكوريا الجنوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 11:34 صباحاً - قال مسؤولون إن شاحنة شحن اصطدمت بحافلة على طريق سريع بالقرب من العاصمة الكورية الجنوبية سول يوم الخميس، مما تسبب في حريق أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 37 آخرين.

لم يعرف على الفور سبب التصادم والحريق والشحنة التي كانت تقلها الشاحنة.

قالت وكالة الإطفاء الوطنية في بيان إن المصابين الثلاثة في حالة خطيرة بينما أصيب 34 آخرون بجروح طفيفة.

قال مسؤولو إطفاء إن التصادم وقع داخل نفق يحجز الضوضاء على الطريق السريع.

أظهرت لقطات تلفزيونية في وقت سابق تصاعد أعمدة دخان سوداء كثيفة من النفق، لكن مسؤولي الإطفاء قالوا في وقت لاحق إنهم تمكنوا من إخماد النيران تقريبا.

لم يتمكن مكتب الشؤون العامة في جهاز الإطفاء على الفور من تأكيد من أين أتى القتلى الخمسة.