العالم اليوم - جهاز الإحصاء: 14.3 مليون عدد الفلسطينيين في العالم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 ديسمبر 2022 11:27 صباحاً - قال جهاز الإحصاء الفلسطيني اليوم الخميس إن عدد الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم بلغ 14.3 مليون نسمة.

وأضاف الجهاز في بيان "مع نهاية العام 2022 وصل عدد السكان في فلسطين، على حدود 1967، نحو 5.4 مليون نسمة بنسبة زيادة سنوية بلغت 2.4 بالمئة".

وذكر جهاز الإحصاء في بيانه "لا يزال ما يقارب 7 ملايين فلسطيني يعيشون في الشتات، يحلمون بالعودة إلى وطنهم، في الوقت الذي يلتهم فيه الاحتلال الإسرائيلي الأرض لإقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية ويعزل أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة"، وفقا لرويترز.

وأضاف أن توزيع الفلسطينيين هو "5.4 مليون في دولة فلسطين، يقيم أكثر من ثلثهم في قطاع غزة، وحوالي 1.7 مليون فلسطيني في أراضي 1948، وما يقارب 6.4 مليون في الدول العربية ونحو 761 ألفا في الدول الأجنبية".

وقال الجهاز في بيانه إن "من المتوقع أن يبلغ عدد اليهود 7.1 مليون مع نهاية عام 2022. وبذلك يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية مع نهاية هذا العام، حيث سيصبح عدد الفلسطينيين واليهود حوالي 7.1 مليون لكل منهم".

كما يظهر بيان جهاز الإحصاء التباين الكبير في معدل البطالة بين الضفة الغربية، التي يصل فيها إلى 14 بالمئة، وقطاع غزة حيث يرتفع الرقم إلى نحو 45 بالمئة.