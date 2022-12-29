الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية السعودية 1444 هجريا في ظل ما تقدمه المملكة العربية السعودية من تسهيلات لمواطنيها وأيضا المقيمين بها فإنها تتيح لهم الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تخص الشخص نفسه أو أقاربة ونظرا لما توفره الدولة وتقدمه لأصحاب الأعمال والشركات فإنها تتيح لهم أيضا التعرف علي المخالفات المرورية الخاصة بالسيارات الخاصة بتسيير أعمالهم كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المواطنين يمكنهم الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة به أو بزاويهم من خلال منصة ابشر الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

البحث عن بوابه ابشر الإلكترونية.

تسجيل الدخول عبر ابشر وذلك عن طريق إدخال رقم الهوية ومن ثم الاسم وكلمه المرور ثم النقر علي زر تسجيل دخول.

علي زر الخدمات الالكترونيه وقم بالضغط.

سيظهر لك عده خيارات اختر منهم المرور.

من تبويب المرور اختر الاستعلام عن المخالفات المرورية.

بعد الضغط يفتح لك صفحه جديده.

عليك إدخال رقم الهوية للمستعلم.

اكتب الرمز المرئي.

اضغط علي اختيار عرض سيتم الانتقال بك مره اخري إلي صفحه جديده تعرض لك تفاصيل المخالفة المرورية وكافه المعلومات المراد معرفتها.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم المخالفة أيضا

بعد البحث عن منصة ابشر واختيار الخدمة المراد الاستعلام عنها وهيا المخالفات المرورية.

وبدلا من الاستعلام عن المخالفة برقم الهوية تستعلم برقم الهوية.

ادخل البيانات المطلوبة منك مثل رقم الرخصة والسيارة واسم صاحب السيارة.

وبعد ذلك تتم عمليه الاستعلام عن طريق رقم المخالفة.

وأخيرا تظهر لك المخالفات المرورية مع كل المعلومات المراد معرفتها.

من خلال رقم السيارة يمكنك معرفه المخالفات المرورية

بنفس الطرق السابقة بعد البحث عن موقع ابشر الرسمي.

سجل دخول ثم اختر ابشر أفراد يظهر لك العديد من الخيارات اختر منها الاستعلام عن الخدمات المرورية.

اكتب رقم السيارة وذلك ليظهر لك الاستعلام .

تظهر أمامك كافه المعلومات المرجوة.

الشخص المتوفي هل تسقط عنه المخالفات المرورية ؟

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية أن المخالفات المرورية التي تخص الشخص المتوفي تسقط عنه تماما وذلك في حاله أن وقعت المخالفة بالسيارة التي يتملكها المتوفي وذلك أيضا قبل تاريخ وفاته ولكن في حاله إن تاريخ المخالفات بعد تاريخ وفاته فانه يحاسب عليها الشخص الذي يقود السيارة وقت وقوع المخالفة.