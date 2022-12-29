أفضل تمويل للموظفين الحكوميين بنك التسليف السعودي 1444

تمويل للموظفين الحكوميين بنك التسليف يعد من أهم خِدْمَات التمويل والاقتراض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية السعودي لفئة كبيرة من المواطنين والمواطنات الذين يكونون على رأس عمل لدى أي جهة حكومية داخل المملكة العربية السُّعُودية ، حيث إن استيفاء الشروط التي يضعها البنك والتي لا تتطلب في المقام الأول أن يكون هناك ضامن أو كفيل ، تتيح لأي موظف أو موظفة الاستفادة من معظم منتجات التمويل بالبنك ، وفما يلي عبر موقع ثقفني ؛ توضيح وافي لأهم شروط وخدمات بنك التسليف للموظفين.

هل يحق للموظف الحكومي اخذ قرض من بنك التسليف؟

نعم؛ بالطبع يحق للموظف الحكومي بالمملكة الاقتراض من بنك التسليف وأن يكون كفيل لشخص آخر في نفس الوقت إذا رغب في ذلك؛ كما يمكن أن يكون كفيل لشخصين بدون أن يقترض لنفسه، ولكن هناك شرط مهم هنا وهو ألا تتجاوز قيمة الأقساط سواء الخاصة بالاقتراض أو الكفالة أكثر من ثلث قيمة الراتب الخاص به، كما يوجد عدد كبير من منتجات التمويل المتاحة موظفين الحكوميين والتي لا تتطلب سوى تقديم طلب عبر بوابة بنك التنمية عبر الإنترنت مرفق بالمستندات والأوراق المطلوبة.

تمويل للموظفين الحكوميين بنك التسليف السعودي

يمكن للموظف الحكومي بعد استيفاء شروط بنك التسليف الحصول على التمويل النقدي الشخصي من خلال بنك التنمية الاجتماعية والتسليف السعودي من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الصفحة الرسمية بوابة بنك التنمية الاجتماعية التمويل النقدي

تسجيل الدخول بواسطة بيانات بوابة النفاذ الوطني الموحد.

أو النقر على إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب مسبق.

توضيح منتج التمويل المراد الحصول عليه.

توضيح البيانات والمعومات الخاصة بالشخص المقترض.

تقديم بعض المستندات المهمة، مثل: صورة بطاقة الهُوِيَّة الوطنية سارية. مفردات الراتب توضح قيمة الراتب الشهري للموظف مصدقة من جهة العمل. مستند موافقة جهة العمل على الاقتراض. توفير مستند يؤكد الالتزام بسداد الأقساط الخاصة بأي قسط حصل عليه الموظف سابقًا من البنك. توضيح ما إذا كان الموظف كفيل لأي شخص آخر على قرض من البنك أم لا.



مميزات التمويل النقدي بنك التسليف

من أهم مميزات التمويل النقدي المقدم من بنك التسليف ، ما يلي: