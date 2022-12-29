نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل تمويل للموظفين الحكوميين بنك التسليف السعودي 1444 في المقال التالي
تمويل للموظفين الحكوميين بنك التسليف يعد من أهم خِدْمَات التمويل والاقتراض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية السعودي لفئة كبيرة من المواطنين والمواطنات الذين يكونون على رأس عمل لدى أي جهة حكومية داخل المملكة العربية السُّعُودية ، حيث إن استيفاء الشروط التي يضعها البنك والتي لا تتطلب في المقام الأول أن يكون هناك ضامن أو كفيل ، تتيح لأي موظف أو موظفة الاستفادة من معظم منتجات التمويل بالبنك ، وفما يلي عبر موقع ثقفني ؛ توضيح وافي لأهم شروط وخدمات بنك التسليف للموظفين.
هل يحق للموظف الحكومي اخذ قرض من بنك التسليف؟
نعم؛ بالطبع يحق للموظف الحكومي بالمملكة الاقتراض من بنك التسليف وأن يكون كفيل لشخص آخر في نفس الوقت إذا رغب في ذلك؛ كما يمكن أن يكون كفيل لشخصين بدون أن يقترض لنفسه، ولكن هناك شرط مهم هنا وهو ألا تتجاوز قيمة الأقساط سواء الخاصة بالاقتراض أو الكفالة أكثر من ثلث قيمة الراتب الخاص به، كما يوجد عدد كبير من منتجات التمويل المتاحة موظفين الحكوميين والتي لا تتطلب سوى تقديم طلب عبر بوابة بنك التنمية عبر الإنترنت مرفق بالمستندات والأوراق المطلوبة.
تمويل للموظفين الحكوميين بنك التسليف السعودي
يمكن للموظف الحكومي بعد استيفاء شروط بنك التسليف الحصول على التمويل النقدي الشخصي من خلال بنك التنمية الاجتماعية والتسليف السعودي من خلال اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى الصفحة الرسمية بوابة بنك التنمية الاجتماعية التمويل النقدي
- تسجيل الدخول بواسطة بيانات بوابة النفاذ الوطني الموحد.
- أو النقر على إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب مسبق.
- توضيح منتج التمويل المراد الحصول عليه.
- توضيح البيانات والمعومات الخاصة بالشخص المقترض.
- تقديم بعض المستندات المهمة، مثل:
- صورة بطاقة الهُوِيَّة الوطنية سارية.
- مفردات الراتب توضح قيمة الراتب الشهري للموظف مصدقة من جهة العمل.
- مستند موافقة جهة العمل على الاقتراض.
- توفير مستند يؤكد الالتزام بسداد الأقساط الخاصة بأي قسط حصل عليه الموظف سابقًا من البنك.
- توضيح ما إذا كان الموظف كفيل لأي شخص آخر على قرض من البنك أم لا.
مميزات التمويل النقدي بنك التسليف
من أهم مميزات التمويل النقدي المقدم من بنك التسليف ، ما يلي:
- يمكن أن يصل مبلغ التمويل إلى 120 ألف ريال سعودي.
- أقساط شهرية على أطول مدة سداد تصل إلى 40 شهر.
- لا تجاوز قيمة الرسوم الإدارية لقرض أكثر من ستة آلاف 6000 ريال سعودي.
- لا يتم سداد القسط الأول سوى بعد مرور شهرين على صرف القرض.
- يتم إعفاء الفرد من الأقساط المتبقية في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل تمويل للموظفين الحكوميين بنك التسليف السعودي 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.