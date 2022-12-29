تمويل بدون فوائد وكفيل وبدون تحويل راتب في 15 دقيقة فقط عبر سلفة

هل تريدون الحصول على تمويل بدون فوائد وكفيل؟ إذاً عليكم التوجه، وفوراً إلى منصة سلفة التي توفر لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية إمكانية الحصول على أفضل فيمة للتمويل الشخصي، وذلك بالعمل بآلية التقنیة المالیة، حيث أنها سهلة، وأيضا سريعة، وتوفر لكم الكثير من الوقت، وأيضاً المجهود، فأنت تستطيع الآن أن تقدم على طلب لتحصل على هذا التمویل الشخصي، وتنهي كافة المعاملات بل وتحصل على موافقة بشكل فوري، وتحصل على قيمة التمويل النقدية، وأنت في موقعك دون الحاجة للذهاب للفرع شخصياً.

تمويل بدون فوائد وكفيل

منصة سلفة توفر لكم كل ما يسهل عليكم الإجراءات، وبفترات سداد مروة لتحصلوا على قيمة التمویل بشكل سريع، ومهما اختلفت الاحتياجات الخاصة لهذا التمويل، فهي توافق عليه، فإذا أردت أن تسد ديونك، أو إصلاح منزلك، أو تجديد سيارتك القديمة، أو حتى السفر لكي تستمتع مع عائلتك في إجازة مختلفة، فأياً كان السبب سوف تقدم لكم سلفة المساعدة، والمميز أنها توفر هذا التمويل، ولا تشترط تحويل الراتب، وكذلك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وبدون وجود كفيل لك.

كيفية الحصول على التمويل من سلفة؟

ستحتاج إلى اتباع بعض الخطوات البسيطة لكي تستطيع التقديم على طلب للحصول على تمويل من منصة سلفة، والخطوات بسيطة جداً وتتمثل في:

نقوم بالذهاب على موقع سلفة وبمجرد الضغط عليه ستنتقل لصفحة التقديم.

بعد هذا ستظهر أمامك استمارة تتطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

ومن ثم التسجيل برقم الهاتف الذي تستخدمه بحسابك على منصة أبشر.

بعد هذا أدخل بريدك الإلكتروني بشكل صحيح.

اكتب كلمة المرور بدقة، وقم بحفظها.

قم بقراءة جميع الشروط، وقم بالموافقة عليها عبر النقر في المربع الذي سيظهر أمامك.

بعد ذلك عليك الذهاب على أيقونة استكمال التسجيل.

بعد تسجيل الدخول عليك أن تتبع الخطوات التالية بعناية، ودقة. وتسليم كافة الأوراق، والمستندات. ورفعها للتأكد من حصيلتك المادية. ومن ثم سيتم التواصل معك لإنهاء بقية الإجراءات الأخرى.

وفي آخر محطات مقالنا اليوم. نود أن نعلمكم بأنه لم يعد مستحيلاً أن تحصل على تمويل بدون فوائد وبدون كفيل على الإطلاق.