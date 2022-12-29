للمواطن والمقيم 300 ألف صرف فوري بدون كفيل بالتقسيط بدون رسوم عبر اليسر للتمويل

للمواطن والمقيم في المملكة الآن يمكن الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى 300 ألف ريال سعودي كحد أقصى ولكن يتميز بأنه صرف فوري بدون كفيل غارم سواء كان المتقدم سعودي الجنسية أو من الجنسيات المختلفة في المملكة العربية السعودية كذلك يعطى التمويل بهامش ربح تنافسي لكافة العملاء ولكن بعد توفير كافة الضمانات اللازمة زمن أهمها توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 5000 ريال سعودي كذلك لابد من توفير مدة خدمة داخل العمل تبدأ من ثلاث أشهر فأكثر من ذلك لكي يضمن العميل السعودي الحصول على تمويل التوريق بدون رسوم إدارية إضافية وبدون كفيل أو ضامن كذلك يمنح هذا التمويل بفترات سداد ميسرة حتى 5 سنوات كحد أعلى بموافقة فورية وسريعة من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

شروط الحصول على صرف فوري بدون كفيل غارم عبر اليسر للتمويل

وفرت الآن المملكة العربية السعودية أفضل العروض التمويلية المقدمة للمواطن والمقيم داخل أراضي السعودية كذلك تعطي الشركة تمويل التوريق حتى مبلغ 300 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إدارية إضافية على المبلغ التمويلي ككل ولكن للحصول على هذا التمويل لابد من توفير كافة الإجراءات والشروط المطلوبة للتمويل كالتالي:

شرط أساسي أن يكون المتقدم يمتلك دخل أو راتب شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي لضمان الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل.

شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة تطلب توفير فترة خدمة تبلغ ثلاثة أشهر.

كذلك سواء كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص بالمملكة.

العمر المناسب للحصول على تمويل التوريق في المملكة يبدأ من 22 عام ويصل إلى 60 عام فقط.

يتميز القطاع العسكري بتوفير هذا التمويل الشخصي حتى سن التقاعد للعسكريين في المملكة العربية السعودية.

ما هي مميزات برنامج تمويل التوريق هذا العام لدى شركة اليسر للتمويل

أتاحت تلك الشركة العديد من المميزات التمويلية المتاحة لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حيث وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة التمويل بدون كفيل حتى مبلغ ثلاثمائة ألف ريال سعودي بدون كفيل غارم وبدون رسوم مالية على التمويل المعروف الآن بأسم تمويل التوريق في السعودية لذلك سوف نوضح للجميع اليوم عبر موقع ثقفني كافة المميزات المتوفرة للعملاء كما يلي بالتفصيل: