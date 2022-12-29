نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعوديين والمقيمين بكافة القطاعات 100,000 ريال دون أى ضمانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث دائماً المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين عن أفضل شركات التمويل بالسعودية لذلك تحاول الشركات التمويلية تقديم منتجات تمويلية تنال إرضاء جميع العملاء فنتحدث اليوم من خلال مقالنا بموقع ثقفني عن شركة كوارا للتمويل والتى تتيح لجميع العملاء بجميع القطاعات تمويل شخصي بقيمة 100 ألف ريال سعودي دون الحاجة إلى كفيل أو تحويل للراتب الشهري ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نتعرف على باقي التفاصيل.

للسعوديين والمقيمين 100,000 ريال لدى شركة كوارا

تعد شركة كوارا للتمويل أحدى الشركات بالسعودية التي تسعى إلى إرضاء جميع العملاء من خلال المنتجات التمويلية التى توفرها لذلك توفر كوارا تمويل شخصي نقدي 100,000 ريال لجميع العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين بكل القطاعات الحكومية والخاصة وأيضاً القطاع العسكري يتميز هذا التمويل بأنه تمويل يمكن الحصول عليه من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على رابط التمويل الشخصي النقدي لدى شركة كوارا للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

مزايا التمويل الشخصي النقدي لدى شركة كوارا

القرض الشخصي النقدي لدى شركة كوارا للتمويل بالمملكة العربية السعودية يعد من أسهل وأسرع التمويلات الشخصية والتي تم تصميمها خصيصاً لتنال ثقة المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية لذلك يتسم هذا التمويل بالعديد من المزايا ومنها ما يلي

يتميز التمويل الشخصي النقدي من شركة كوارا بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما يتميز القرض الشخصي من كوارا أنه متوفر بفترة سداد ميسرة ومرنة ربما تصل إلى 60 شهر.

جميع المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين بكل القطاعات يمكنهم طلب التمويل النقدي لدى شركة كوارا.

لا يحتاج التمويل الشخصي لدى شركة كوارا للتمويل إلى تحويل للراتب الشهري.

كما لا يحتاج أيضاً القرض الشخصي من كوارا للتمويل إلى وجود كفيل.

100 ألف ريال سعودي هو الحد الأقصى لمبلغ التمويل الشخصي النقدي لدى شركة كوارا.

شروط التمويل الشخصي النقدي لدى شركة كوارا

يشترط وجود سجل ائتماني جيد للعميل المتقدم.

لا يحتاج العميل إلى وجود كفيل في حالة طلب تمويل بقيمة 100 ألف ريال سعودي.

يشترط أن يكون المتقدم السعودي بالقطاع الحكومي والخاص قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر.

يشترط أيضاً أن يكون المقيم بالقطاع الحكومي والخاص قضى فترة عمل لا تقل عن 24 شهر عند التقديم.

يشترط أن يكون المتقدم بالقطاع العسكري راتبه الشهري يبدأ من 4000 ريال سعودي.

كما يشترط أن يكون أيضاً سن العاملين بالقطاع العسكري يقع بين 21 عام ولا يتعدى 60 عام.

يستطيع العميل المتقاعد الحصول على مبلغ تمويل حتى 50 ألف ريال سعودي.

يشترط أن يكون المتقدم السعودي بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص لديه راتب شهري يبدأ من 4000 ريال سعودي.

كما يشترط أن يكون المتقدم المقيم لديه راتب شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

العميل المتقاعد يشترط كذلك أن يكون دخله الشهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

حددت كوارا للتمويل سن المواطن السعودي المتقدم يبدأ من 21 عام ولا يتجاوز 60 عام.

كما حددت أيضاً أن يكون سن المتقدم الغير سعودي يبدأ من 25 عام ولا يتجاوز 50 عام.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى شركة كوارا للتمويل

حددت شركة كوارا للتمويل بالمملكة العربية السعودية مجموعة من المستندات التي يجب توافرها أثناء طلب التمويل الشخصي النقدي وهي

كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

الهوية الوطنية للعميل السعودي.

كذلك الهوية للمتقدم المقيم.

تعريف بالراتب الشهري للعاملين من السعوديين بالقطاع الحكومي وتكون مدة لا تزيد عن 90 يوم.

هاتف شركة كوارا للتمويل بالسعودية

تتيح شركة كوارا للتمويل بالسعودية رقم هاتف يتمكن من خلاله الراغبين في طلب التمويل من الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل حول الخدمات والمنتجات التمويلية التى تقدمها الشركة وذلك من خلال الإتصال على الرقم 8001188999 ويمكن الإتصال أيضاً خلال فترة العمل من يوم الأحد حتى يوم الخميس.