تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي وطريقة التقديم عبر alahli.com

سوف نتحدث اليوم في مقالنا عن طريقة الحصول على تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي، حيث يتساءل العديد من العملاء التابعين للبنك الأهلي السعودي عن كيفية التقديم على ذلك القرض التكميلي، أو ما يطلق عليه اسم التمويل الإضافي، وكذلك يتباحثون حول الطريقة التي يمكن حسابه بها، حيث يعتبر البنك الأهلي السعودي من البنوك العريقة بالمملكة العربية السعودية، وذلك لأنه وفر لجميع العملاء الكثير من الخدمات البنكية المتنوعة، وكذلك الخدمات المصرفية التي ليس لها مثيل.

تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي

قام البنك الأهلي السعودي بتوفير خدمة رائعة أطلق عليها اسم التمويل الإضافي، وهناك اسم آخر هو القرض التكميلي لجميع عملائه الكرام، فهو عبارة عن تمويل يستطيع العميل إضافته على التمويل الأساسي​ بما يتوافق مع الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية يقوم العميل بالحصول عليه من قبل البنك مع ذلك القرض الرئيسي الذي أخذه من قبل، ولكن هناك شرط يتمثل في سداده لقيمة تمثل حوالي 20 % من القيمة الخاصة بالأقساط التابعة إلى القرض الرئيس، بالإضافة إلى أنه سوف يدفع الأقساط التابعة للتمويل الإضافي برفقة الأقساط الرئيسية في موعد واحد سوياً.

مميزات القرض التكميلي

هذه هي المميزات التي ستتمتع بها في حالة حصولك على القرض التكميلي، وتتمثل في:

متاح للعميل الحصول على قيمة تمويلية أخرى، مع قيمة تمويله الرئيسي.

يتم الموافقة من قبل البنك على ذلك القرض بشكل فوري.

يتم دفع الأقساط بما يتيسر على العميل، حيث تصل فترة حتى 5 سنوات.

الأقساط تؤجل تماماً في شهر رمضان لجميع العملاء.

توفير تأمين إذا أصيب الشخص بالعجز، أو وافته المنية.

مدة السداد الخاصة بالقرض الإضافي ممدودة حتى 60 شهر.

طريقة التقديم على القرض التكميلي للبنك الأهلي السعودي

تتمثل طريقة التقديم فيما يلي:

الذهاب للموقع الرسمي لتنتقلوا إلى رابط استمارة التقديم.

الذهاب على الخدمة المصرفية.

الضغط على التمويل التكميلي، ومن ثم تقدم بطلبك الآن.

قم بملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة، وبعدها انقر على كلمة إرسال.

وهذه كانت نهاية مقالنا اليوم عن طريقة تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي، ونتمنى أن يكون مفيداً لكم.