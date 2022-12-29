عروض نهاية العام من جرير على الهواتف الذكية والشاشات خصومات تصل إلى 66% حتى 4 يناير

عروض نهاية العام من جرير أعلن متجر جرير في جميع فروعه وعلى صفحات التواصل الإجتماعي التابعة له عن أقوي عروض نهاية العام 2022 على الهواتف الذكية والشاشات والساعات الذكية وسماعات البلوتوث واكسسوارات الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية خصومات تصل إلى 66%، فهناك الآلاف من عملاء جرير الذين كانوا ينتظرون خصومات نهاية العام لاستغلال الخصومات والتخفيضات والعروض، كما أن جميع عروض جرير مستمرة حتى يوم الأربعاء 4 يناير 2023.

عروض نهاية العام من جرير على الهواتف الذكية 2022

أهم ما يميز متاجر جرير هو التنوع في الماركات و سهولة عملية الشراء والبيع سواء كان تسويق إلكتروني أو عبر فروع جرير، كما أن متاح ميزة التقسيط، وهناك عروض رائعة قدمها جرير بمناسبة نهاية العام على الهواتف الذكية وأهم هذه العروض ما يلي:

خصم على هواتف سامسونج Fold 4 – Flip 4 يصل قيمة الخصم إلى 400 ريال، سعر هاتف Samsung Galaxy Z Flip 4 سعة 256 جيجابايت 6499 ريال سعودي بدلا من 6799 ريال.

سعر هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4 سعة 256 جيجابايت 3499 ريال سعودي بدلا 3999 ريال.

كما يقدم جرير عروض نهاية العام على هواتف آيفون و هواوي وسامسونج خصومات يصل إلى 35%.

خصم على هاتف iPhone 11 سعة 128 جيجابايت بسعر 1999 ريال سعودي بدلا من 2299 ريال خصم 13%.

هاتف سامسونج samsung Galaxy A04 سعة 64 جيجابايت بسعر 459 ريال بدلا من 539 ريال خصم 15%.

خصم على هاتف Huawei Nova Y70 سعة 128 جيجابايت بسعر 616 ريال بدلا من 729 ريال خصم 15%.

عرض على هاتف TCL 30 SE سعة جيجابايت بسعر 399 ريال بدلا من 599 ريال سعودي خصم 33%.

تخفيضات جرير نهاية العام على الشاشات والتلفزيونات

كما يتميز متاجر جرير بأقوى الشاشات و التلفزيونات بمختلف الماركات العالمية والعربية، وتقدم جرير دايما اقوى التخفيضات على الشاشات، عروض الشاشات من جرير بمناسبة نهاية العام هي:

تليفزيون 50 بوصة 4K UHD DLED Smart TV من Haier بسعر 999 ريال سعودي بدلا من 2699 ريال خصم 63%.

خصم 48% على تلفزيون 70 بوصة 4K UHD LED Smart TV من SKYWORTH بسعر 2599 ريال سعودي بدلا من 4599 ريال.

عرض جرير على تلفزيون 65 بوصة 4K UHD DLED Smart TV من Samsung بسعر 2999 ريال سعودي بدلا من 4799 ريال خصم 38%.

علما بأن جميع هذه العروض سارية في متاجر جرير حتى يوم 4 يناير 2023.