يصل إلي 2 مليون ريال سعودي.. تمويل للمتقاعدين بدون تحويل راتب

تمويل شخصي للمتقاعدين بدون تحويل راتب هو مسار بحث متعدد من قبل كم مهول من الأشخاص في الفترة الأخيرة، وبالتأكيد ستحصل على بنود يسيرة للغاية، بل لن يتم تقييدك كذلك بأية شروط تعجيزية على الإطلاق مثل حتمية تحويل قيمة الراتب، ولأننا نعلم جميعاً أن مصرف الراجحي هو مؤسسة تحمل ريادة كبيرة بالمملكة العربية السعودية فقد قدم تلك المبادرة من خلال تقديم قروض من أجل الأشخاص المتقاعدين وسنوضح في هذا المقال كافة المعلومات المتعلقة بهذا الأمر.

تمويل للمتقاعدين بدون تحويل راتب

يوفر مصرف الراجحي الكثير من القروض الشخصية للمتقاعدين ليختاروا من بينها ما يتناسب مع حجم احتياجاتهم، وكذلك بما يتوافق مع مدة السداد، وغيرها من الأمور التي تتعلق بهذا الأمر، حيث أنه قام بتوفيرها بمزايا تتسم بالتعدد، وتتمثل فيما يلي:

فترات السداد يمكن أن تمتد إلى 60 شهر.

أما عن قيمة مبلغ التمويل، فيمكن أن تصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

يتم إعفاء الشخص من دفع الأقساط في حالة الوفاة، أوالتعرض إلى العجز بشكل تام.

نسبة الهامش الخاصة بالأرباحلا منافس لها مطلقاً.

الإجراءات بسيطة جداً أثناء تقديم الطلب الخاص بالتمويل.

يتيج المصرف خدمة الاستفادة من كافة المنتجات الأخرى الخاصة بهذا التمويل، والتي يوفرها مصرف الراجحي.

يمكنالتقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي للمتقاعدين، عبر تحميل التطبيق الرسمي لمصرف الراجحي.

توفير خدمة السداد بشكل مبكر إذا تناسب هذا مع رغبات العميل، وليس شرطاً واجباً تواجد كفيل.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل المتقاعدين

في تلك الفقرة سوف نقوم بتوضيح كافة الأوراق، وكذلك المستندات التي يتم طلبها لتتمكنوا من التقديم على طلب من مصرف الراجحي للحصول على تمويل المتقاعدين، وتتمثل فيما يلي:

البطاقة الخاصة بالهوية الوطنية، وهناك شرط ضروري، وهو أن تكون سارية.

ورقة ثبت كافة التفاصيل الخاصة بالراتب التقاعدي، ويطلق عليها اسم تعريف الراتب، وتكون مختومة.

تثبيت خاص بالراتب.

إحضار نموذج خاص بالطلب التابع لهذا التمويل.

بعد هذا انتقل مباشرة إلى الخطوات التالية التي ستمكنك من فتح حساب خاص بك في مصرف الراجحي.

وهكذا نكون قد أتممنا جميع محطات مقالنا لليوم، وقدمنا كافة المعلومات حول كيفية الحصول على تمويل للمتقاعدين بدون تحويل راتب بكل سهولة من مصرف الراجحي.