ما هي الإجراءات المتبع في حال كان الزوج أوالتابع سجين .. الضمان الاجتماعي المطور يجيب

تلقي الحساب الرسمي الخاص بمستفيدين الضمان الاجتماعي المطور والتابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تساؤل يفيد بالإجراءات الواجب اتباعها في حال كان الزوج أو التابع بالضمان الاجتماعي المطور، وقد جاء السؤال على النحو التالي “ما هو الإجراء المتبع في حال كان الزوج أو التابع سجين” وقد إجيب الضمان الاجتماعي على هذا السؤال وسنوضح لكم بالتفاصيل الإجراءات اللازم إتباعها.

الإجراءات المتبع في حال كان الزوج أو التابع من المستفيدين من الضمان المطور “سجين”

أولاً الدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكتروني.

تعبئة البيانات المطلوبة في الملف الموحد للسجين وأسرته.

رفع طلب تقديم على برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

والآن يجب القيام بإضافة الزوج السجين كفرد من أفراد الأسرة بالملف الموحد، وإسناده للمنزل.

وسيتم النظر في الطلب المقدم من الجهات المختصة.

هل يؤثر رفض الالتحاق في تمكين الوظائف مستفيدي الضمان على حالة الأهلية

تلقت الصفحة الرسمية لضمان الاجتماعي المطور السؤال المشار إليه، وجاءت الرد بالتأثر على رابت الضمان الاجتماعي المطور في تلك الحالات التالية:

في حالة إثبات أن المستفيد القادر على العمل لا يقوم بالحث عن العمل. إذا ثبت أن المستفيد لم يتقدم لمنصات التوظيف المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إذا قام المستفيد برفض ثلاث مرات لعروض العمل والتدريب المناسبة المقدمة له من صندوق تنمية الموارد البشرية.

خطوات التسجيل للدخول في منصة الحماية والدعم الاجتماعي

الدخول على منصة الحماية والدعم الاجتماعية.

إدخال رقم التعريق في الحقل المخصص له.

كتابة كلمة الكرزر زرمز التحقق.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

رقم الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموار البشرية والتنمية الاجتماعية الرقم الموحد للضمان الاجتماعي المطور والذي يمكن الاعتماد عليه للاستفسار من الدعم الفني عن أي سؤال أو لتقدم بشكوى وذلك من خلال الاتصال على رقم “19911”.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 2023