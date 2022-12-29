نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دخول منصة مدرستي madrasati.schools للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وطريقة دخول الحصص في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط دخول منصة مدرستي للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين من المنصات الإلكترونية التي أعلنت أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية بهدف مساعدة استمرار عملية التعليم عن بعد، وزادت أهمية المنصة كثيرا في فترة جائحة كورونا، ولذلك تم إضافة جميع الخدمات التي يحتاجها الطلاب والطالبات من المقررات الدراسية و دخول الحصص وشرح الدروس وحل الواجبات المدرسية و رفع النتائج واستخراج الشهادات ولذلك يبحث الجميع عن رابط الدخول وطريقة التسجيل في منصة مدرستي التعليمية للاستفادة من الخدمات المنصة.

رابط دخول منصة مدرستي 1444

هناك أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة من جميع الفصول التعليمية (الابتدائي، المتوسط، الثانوية) الذين يمكنهم الاستفادة من منصة مدرستي التعليمية، ولذلك وضعت وزارة التربية والتعليم هذه المنصة لكى يتم مساعدة الطلاب والطالبات في العملية التعليمية من حيث تلقي الدروس وحل الواجبات المدرسية وتحميل المقررات و استخراج الشهادات ومعرفة النتائج، ولكى يتم الاستفادة من المنصة لابد أن يكون الطالب مسجل في المنصة ولذلك يتساءل الجميع عن رابط دخول منصة مدرستي.

رابط دخول منصة مدرستي تسجيل الدخول https://schools.madrasati

طريقة دخول الطالب إلى منصة مدرستي

يلزم على جميع المعلمين والطلاب من جميع المراحل التعليمية التسجيل في منصة مدرستي لتلقي الدروس وحل الواجبات المدرسية واستخراج النتائج، و طريقة دخول الطالب إلى مدرستي هي:

الذهاب إلى رابط منصة مدرستي.

قم بالنقر على أيقونة الدخول إلى الحساب مايكروسوفت Microsoft.

ثم قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، الضغط على أيقونة تسجيل.

بعد ذلك يستطيع الطالب الدخول الى الحصص ومعرفة المقررات الدراسية وجدول الدراسة.

خطوات تسجيل ولي الأمر في منصة مدرستي

كما يمكن لولي الأمر التسجيل في منصة مدرستي لمتابعة الطلاب ومعرفة مستواهم التعليمي والدرجات النهائية الحاصلين عليها، وطريقة التسجيل هي:

الدخول إلى منصة مدرستي.

قم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال الرمز المرئي.

ثم الضغط على تسجيل.

طريقة دخول الحصص في منصة مدرستي

أصبحت جميع الدول تعتمد على التعليم عن بعد وتعتمد الحكومة السعودية منصة مدرستي التعليمية حضور الدروس والحصص، وطريقة الدخول هي:

التوجه إلى منصة مدرستي. قم بتسجيل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت Microsoft. ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على تسجيل. بعد ذلك من القائمة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة جدول الدورة. ثم قم بالضغط على الجدول الزمني، اختيار الدرس التي تريد حضوره. بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الإنتقال إلي الدرس، والنقر على تسجيل الدخول.

كيفية إثبات حضور الطالب في منصة مدرستي

سنوضح لكم طريقة اثبات حضور الطالب على منصة مدرستي وتسجيله في تقارير الحضور والغياب، الطريقة هي:

التوجه إلى منصة مدرستي.

القيام بتسجيل الدخول كطالب.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة جدولي.

قم بالنقر على اسم الدرس.

ثم النقر على أيقونة حضور بجانب أيقونة الدرس.

طريقة الدخول إلى منصة مدرستي لحل الوجبات

من الأدوات المتوفرة على منصة مدرستي للطالب هو إمكانية حل الوجبات و سنوضح لكم طريقة الدخول إلى المنصة لحل الوجبات وهي:

اولا قم بالتوجه إلى بوابة منصة مدرستي.

ثم قم بتسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت من حساب الطالب.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة مقرراتي.

ثم قم بتحديد المقرر الدراسي التي تريد حل وجباتة.

الضغط على الواجبات.

ثم قم بحل الواجبات والنقر على حفظ.

طريقة إعداد الدروس على منصة مدرستي

من الأدوات المتوفرة على منصة مدرستي هي أداء إعداد الدروس أو تحضير الدروس المعلمين والمعلمات، وطريقة الإعداد هي:

الدخول إلى منصة مدرستي.

القيام بتسجيل الدخول.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على الجدول الدراسي.

قم بتحديد الحصة من الجدول الدراسي.

ثم النقر على أيقونة إعداد الدرس الآن.

قم بإدخال مسار الدرس.

ثم الضغط على التالي.

استكمال إعداد الدرس.

ثم الضغط على حفظ.

الاستعلام عن الحضور والغياب في منصة مدرستي

يجب على جميع الطلاب الالتزام بالحضور الي الحصص والدروس التعليمية على منصة مدرستي لكى لا يتم التعرض إلي عقوبات، يمكن للطلاب الاستعلام عن الحضور والغياب بالخطوات التالية: