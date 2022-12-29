العالم اليوم - أوكرانيا: هجوم صاروخي روسي كبير بأكثر من 100 صاروخ

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 ديسمبر 2022 10:24 صباحاً - أعلنت أوكرانيا عن وقوع هجوم صاروخي روسي جديد، صباح اليوم الخميس، حيث سمع دوي انفجارات في عدة مدن، بما فيها العاصمة كييف، قالت السلطات إنها جاءت من أنظمة دفاع جوي أسقطت صواريخ قادمة.

وكتب المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش، على فيسبوك، أن أكثر من 100 صاروخ انطلقوا في عدة موجات وأنه يمكن سماع صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد.

وذكر مراسل لرويترز وتقارير إعلامية محلية أن دوي انفجارات سُمعت في كييف وجيتومير وأوديسا.

وقالت الإدارة الإقليمية في كييف إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لصد الهجوم الصاروخي المستمر، فيما وسمعت اصوات انفجارات في مدينة كييف.

قالت السلطات الأوكرانية في عدة مناطق إن بعض الصواريخ الروسية أُسقطت، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.

من ناحيته، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن ضربات صاروخية روسية "مكثّفة" استهدفت صباح الخميس عدّدا من مدن البلاد من بينها العاصمة كييف.

وكتب سلاح الجو على مواقع التواصل الاجتماعي "يهاجم العدوّ أوكرانيا على عدّة جبهات، مع صواريخ كروز تُطلق من طائرات وسفن".

وتم الإعلان عن انقطاع التيار الكهربائي في منطقتي أوديسا ودنيبروبتروفسك بهدف تقليل الأضرار المحتملة في البنية التحتية للطاقة.

وقال رؤساء بلديات كل من مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا والعاصمة كييف ومدينة لفيف في الغرب اليوم الخميس إن صواريخ روسية ضربت المدن الثلاث وتسببت في سلسلة من الانفجارات.

وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف إن المسؤولين يعملون على تحديد ما أصيب وما إذا كان هناك أي ضحايا، في حين حذر فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف من احتمال انقطاع التيار الكهربائي وطلب من السكان شحن هواتفهم، وفقا لرويترز.

وأفادت تقارير بأن مدينة لفيف الأوكرانية باتت محرومة من الكهرباء بنسبة 90 % بعد الضربات الصاروخية الروسية، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وقال عمدة لفيف الأوكراني إن الكهرباء انقطعت عن معظم أنحاء المدينة بعد الغارات الروسية.

ويعد هجوم اليوم الخميس الأحدث في سلسلة الضربات الروسية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتشن موسكو مثل هذه الهجمات أسبوعيا منذ أكتوبر الماضي في أعقاب الهجوم الذي استهدف جسر القرم.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، انطلقت صفارات الإنذار، في وقت سابق، في مناطق أوديسا ونيكولاييف وسومي وبولتافا ودنيبروبيتروفسك وخاركيف وكييف وجيتومير وفينيتسيا وتشيركاسي وكيروفوغراد وبعض أجزاء من زابوريجيا وخيرسون التي تسيطر عليها كييف.

وتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في مناطق خميلنيتسكي وريفني وتيرنوبول وتشيرنيفتسي ولفوف وترانسكارباثيان وفولين وإيفانو فرانكيفسك في تمام الساعة التاسعة من صباح الخميس بتوقيت موسكو.