العالم اليوم - "الكثير من اليأس".. رسالة حزينة من ابنة بيليه

انتم الان تتابعون خبر "الكثير من اليأس".. رسالة حزينة من ابنة بيليه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 ديسمبر 2022 10:24 صباحاً - تتجه أنظار العالم إلى ساو باولو البرازيلية، حيث يقبع أسطورة كرة القدم، بيليه، في المستشفى بوضع حرج، وهو ما أثبته المنشور الأخير لابنته على تطبيق إنستغرام، الذي قالت فيه إنها وعائلتها يعانون من "الحزن واليأس".

ونشرت كيلي ناسيمنتو صورة عائلية من المستشفى، على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يواصل والدها الشهير (82 عاما) معركته من أجل الحياة، بعد نحو شهر من تواجده في المستشفى.

وكتبت ناسيمنتو في تعليقها على الصورة: "يصعب تفسير هذه اللحظات. أحيانا يكون هناك الكثير من الحزن واليأس، وأحيانا نضحك ونتحدث عن ذكريات ممتعة".

وتابعت: "أكثر ما نتعلمه من كل هذا هو أننا يجب أن نبحث عن بعضنا البعض، ونتشبث ببعضنا البعض".

والثلاثاء، نشرت ابنة بيليه صورة أكثر سعادة لعائلتها برفقة والدها في حفل حضروه معا سابقا، وعلقت عليها بالقول: "الوقت يطير. اللحظات السعيدة تدوم إلى الأبد".

كما شاركت محبي أسطورة كرة القدم صورة في يوم عيد الميلاد، من المستشفى التي يقبع فيها، معربة عن امتنانها للطاق الطبي الذي يعتني به.

وتقدم مرض السرطان لدى الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، وقال الأطباء في مستشفى ألبرت أينشتاين مؤخرا إنه يخضع لـ"رعاية عالية" تتعلق بـ"اضطرابات الكلى والقلب".

وتم إدخال بيليه إلى المستشفى في ساو باولو في 29 نوفمبر. ولم تنشر المستشفى أي تحديثات في الأسبوع الماضي.

وكانت قد تمت إزالة ورم من قولون بيليه في سبتمبر 2021، لكن أُعيد إدخاله إلى المستشفى الشهر الماضي.

وإدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم بيليه، يعتبر على نطاق واسع أعظم لاعب في تاريخ البرازيل، وقد تمكن من مشاهدة مشوار منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم في قطر، على الرغم من وجوده في المستشفى.

انطلق إلى الساحة العالمية عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما في كأس العالم عام 1958، وساعد البرازيل في تحقيق أول نجاحاتها الخمسة القياسية، قبل أن يفوز أيضا بكأس العالم عامي 1962 و1970 مع المنتخب الوطني.