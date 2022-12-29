العالم اليوم - حائز على جائزة نوبل يوجه انتقادات لاذعة لإيلون ماسك

انتم الان تتابعون خبر حائز على جائزة نوبل يوجه انتقادات لاذعة لإيلون ماسك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 ديسمبر 2022 10:24 صباحاً - وجه الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، بول كروغمان، انتقادات لاذعة للملياردير إيلون ماسك، رئيس شركتي تسلا وتويتر، مشككا في قدرته على إدارة شركة كبرى.

وفي مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بعنوان "هل كانت قصة تسلا منطقية على الإطلاق؟”، قال كروغمان، "إنه بالنظر إلى سلوك ماسك تجاه تويتر، لن أثق به حتى في إطعام قطتي.. ناهيك عن إدارة شركة كبرى!".

وقارن كروغمان، بين سهم تسلا، وعملة بتكوين المشفرة، وقال إنه يرى أن كل منهما يكتسب قيمته من الضجيج والمبالغة المثارة حولهما.

وقال إن قيمة تسلا لا ترتقي إلى شركات مثلا أبل أو مايكروسوفت وغيرهما من شركات التكنولوجيا الكبرى، التي لديها تطبيقات وخدمات مؤثر ومنتشرة حول العالم.

ويرى كروغمان، أن تسلا تواجه منافسة متزايدة في قطاع تصنيع السيارات الكهربائية من الشركات الكبيرة مثل فورد وجنرال موتورز. وتسأل قائلا: كيف ستهيمن تسلا على سوقها وتحقق أرباحا كبيرة عندما تتلاشي الحماسة حول منتجاتها.

يذكر أن سهم "تسلا" كان قد ارتفع بأكثر من 13 ضعفا في الفترة بين بداية 2020 ونوفمبر 2021، لكنه انخفض بنحو 73 بالمئة منذ ذلك الحين، ما هبط بالقيمة السوقية للشركة من أكثر من 1.2 تريليون دولار إلى أقل من 360 مليار دولار.