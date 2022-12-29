لافروف: تصريحات بايدن بشأن أزمة أوكرانيا غير منطقية

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف "يستمر الرئيس بايدن فى القول إن أوكرانيا بحاجة إلى ضمان النصر لمنع الحرب العالمية الثالثة.. لقد قال ذلك منذ فترة قصيرة، لا أفهم تماما منطقه لأنه يقول أيضا إننا لن نقاتل ضد روسيا بشكل مباشر لأن ذلك سيعنى الحرب العالمية الثالثة، وبعد ذلك قال إنه من أجل منعها، تحتاج أوكرانيا لضمان النصر".

وتابع: "ليست لدينا قناة للحوار.. يقول الجيش الأمريكى إن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلى يتحدث مع رئيس الأركان العامة الروسى الجنرال فاليرى جيراسيموف من حين لآخر، ووزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن تواصل مع وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أكثر من مرة خلال هذه الفترة.. إنه شيء جيد ومفيد لكن الأمر يتعلق بالحاجة إلى توخى الحذر".

وصرح لافروف، بأن الغرب بقيادة الولايات المتحدة، أعلنوا الحرب على روسيا منذ فترة طويلة، وعلى الأخص بعد انقلاب 2014 فى أوكرانيا.