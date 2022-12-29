وذكرت قناة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن أكثر من 56 ألف شخص لا يزالوا متواجدين فى ملاجئ للطوارئ بعدما تسبب سوء الأحوال الجوية فى تعطيل احتفالات عيد الميلاد فى شرق ووسط وجنوب الفلبين.
وأضاف المجلس أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة من بين إجمالى 32 حالة فى منطقة "مينداناو الشمالية"، فى حين أن 22 من المفقودين هم من منطقتى "بيسايا الشرقية" فى وسط الفلبين و"بيكول" فى الشرق.. مشيرا إلى أن أكثر من أربعة آلاف منزل قد تضرر جراء الفيضانات بالإضافة إلى الطرق والجسور، ذلك فى وقت تعانى فيه بعض المناطق من انقطاع الكهرباء وإمدادات المياه.
يشار إلى أنه فى كل عام، يضرب حوالى 20 إعصارا وعاصفة الفلبين، وهى واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث الطبيعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى الفلبين إلى 32 قتيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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