الأمم المتحدة تتخذ قرارا ضد أفغانستان بسبب حظر عمل النساء فى الإغاثة

جدة - نرمين السيد - قالت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن وسائل إعلام أجنبية، إن الأمم المتحدة أعلنت وقف بعض برامجها فى أفغانستان، بسبب الخظر الذى تفرضه حكومة طالبان على النساء العاملات فى مجال الإغاثة.





ووفقًا لموقع "فرانس 24"، قالت الأمم المتحدة أمس الأربعاء إن بعض البرامج "الحساسة للوقت" فى أفغانستان قد توقفت مؤقتًا وحذرت من أن العديد من الأنشطة الأخرى قد تحتاج أيضًا إلى التوقف مؤقتًا بسبب الحظر الذى تفرضه الإدارة التى تقودها طالبان على النساء فى العمل الإغاثى.

واصدرت الأمم المتحدة والعديد من منظمات الإغاثة الرئيسية، بيانًا مشتركًا قالت فيه إن مشاركة المرأة فى إيصال المساعدات غير قابلة للتفاوض ويجب أن تستمر، ودعوا "طالبان"، إلى التراجع عن القرار.

وسبق الحظر الذى فرضته إدارة طالبان على عاملات الإغاثة، حظر التحاق الفتيات بالجامعات الأسبوع الماضى بعد أن منعت الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية منذ مارس.

وقال مسؤول المساعدات فى الأمم المتحدة، مارتن جريفيث، ورؤساء وكالات الأمم المتحدة والعديد من منظمات الإغاثة فى بيان مشترك إن "مشاركة النساء فى إيصال المساعدات غير قابلة للتفاوض ويجب أن تستمر"، داعين السلطات إلى التراجع عن القرار.

وجاء فى البيان أن "منع النساء من العمل الإنسانى له عواقب فورية تهدد حياة جميع الأفغان . وبالفعل، اضطرت بعض البرامج ذات الأهمية الزمنية للتوقف مؤقتًا بسبب نقص الموظفات".

وقالت "لا يمكننا تجاهل القيود التشغيلية التى تواجهنا الآن كمجتمع إنسانى". "سنسعى لمواصلة الأنشطة المنقذة للحياة والخاصة بالوقت ... لكننا نتوقع أن العديد من الأنشطة سوف تحتاج إلى التوقف مؤقتًا لأننا لا نستطيع تقديم مساعدات إنسانية مبدئية بدون عامل إغاثة من النساء".

وأعلنت الحكومة التى تقودها حركة طالبان يوم السبت الحظر المفروض على عاملات الإغاثة. يأتى ذلك فى أعقاب الحظر الذى تم فرضه الأسبوع الماضى على التحاق النساء بالجامعات، كما تم منع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة الثانوية فى مارس.

وقال البيان، الذي وقعه أيضا رؤساء اليونيسيف، وبرنامج الغذاء العالمى، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والأمم المتحدة المفوضين لشؤون اللاجئين وحقوق الإنسان.