كوريا الجنوبية: تسلل الطائرات المسيرة لبيونج يانج «حادث غير مقبول»

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول، إن تسلل الطائرات المسيرة الكورية الشمالية مؤخرا "غير مقبول"، داعيا إلى القيام باستعدادات حرب "متفوقة بشكل ساحق" لضمان السلام.





ودعا الرئيس الكورى -خلال زيارته اليوم الخميس، لوكالة التنمية الدفاعية الحكومية فى دايجون، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- إلى مراجعة شاملة لأنظمة الرد العسكرى ليس فقط ضد الطائرات المسيرة الكورية الشمالية ولكن جميع الأجسام الطائرة التى تتعدى المجال الجوى للبلاد، والمعالجة السريعة لأى أوجه قصور.

ومن جهته، أوضح نائب المتحدث باسم الرئاسة الكورية لى جيه-ميونج، أن انتهاك كوريا الشمالية لمجالنا الجوى بواسطة طائرات بدون طيار كان حادثًا غير مقبول على الإطلاق.. يجب أن نجعلهم يدركون أن الاستفزازات تأتى بعواقب وخيمة، مؤكدًا أنه يحب أن يكون هناك إدراك بوضوح أنه مع السلام المزيف، لا يمكننا فقط الدفاع عن أمننا، ولكن أساسه سينهار.

وأشار إلى أن الرئيس الكورى دعا إلى معاقبة صارمة وانتقام من "الأعمال التى تنتهك حريتنا"، موضحًا أن هذه هى الوسيلة الوحيدة لردع الاستفزازات، مضيفا سواء كان الخصم يمتلك أسلحة نووية أو أيا كان سلاح دمار شامل، يجب إرسال رسالة واضحة إلى الأشخاص الذين اعتادوا القيام بالاستفزازات.