كورونا فى كوريا الجنوبية.. انخفاض الإصابات الجديدة خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "يونهاب الكورية"، أن السلطات الصحية فى البلاد أعلنت، اليوم الخميس، تسجيل 71 ألفًا و427 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 72 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 28 مليونًا و931 ألفًا و140 إصابة.

وانخفض عدد الإصابات من 87 الفًا و517 حالة سجلتها كوريا الجنوبية فى اليوم السابق وفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأبلغت الوكالة عن 76 حالة وفاة بكورونا، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 32 ألفًا و27 حالة، وسجل عدد المرضى فى حالات خطيرة 590 مريضًا بزيادة 3 مرضى عن اليوم السابق.

وأوضحت الوكالة الكورية، أن الحكومة تسعى إلى رفع قيود مكافحة الفيروس المتبقية تدريجيًا، مثل إلزامية ارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة فى يناير المقبل، كجزء من الجهود المبذولة للعودة إلى الحياة الطبيعية التى كانت سائدة قبل الوباء.