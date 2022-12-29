الصين تسجل حالة وفاة جديد بـ فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أعلن المركز الصينى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن بر الصين الرئيسى سجل وفاة واحدة جديدة بمرض كوفيد 19 فى 28 ديسمبر، مقارنة مع ثلاث وفيات فى اليوم السابق، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5246 حالة.

ووفقًا لموقع "فرانس 24"، اكتظت المستشفيات فى جميع أنحاء الصين بسبب انفجار حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد قرار بكين رفع القواعد الصارمة التى أبقت الفيروس إلى حد كبير لكنها أضرّت باقتصادها وأثارت احتجاجات واسعة النطاق.

وقالت السلطات الصينية يوم الاثنين الماضى إنها ستنهى الحجر الصحى الإلزامى عند الوصول - مما دفع العديد من المواطنين الصينيين المبتهجين إلى وضع خطط للسفر إلى الخارج.

ورداً على ذلك ، أعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى أنها ستطلب اختبارات Covid السلبية لجميع المسافرين من الصين.