تقارير تكشف عن إصدار قرار أمريكى قريبا بشأن القادمين من الصين

جدة - نرمين السيد - قالت تقارير صحفية إن الولايات المتحدة تعتزم إلزام القادمين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا "كوفيد 19" قبل السفر إلى البلاد وذلك بدءا من الخميس المقبل الموافق 5 يناير.





ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال مسؤولو الصحة الأمريكيون فى تصريحات، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة قلقة من الانتشار السريع لفيروس كورونا فى الصين، مما يزيد من احتمالية ظهور سلالات متحورة جديدة.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن البيانات التى تنشرها الصين بشأن زيادة معدل الإصابات "محدودة" وأن المسؤولين فى الصين رفضوا عروض الولايات المتحدة إمدادها بالمزيد من اللقاحات المضادة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فرضت دول مثل اليابان وماليزيا مؤخرًا قيودًا على المسافرين الوافدين من الصين.

وأفاد مسؤولو الصحة الأمريكيون بأنه بدءًا من منتصف ليل الخامس من يناير المقبل، سيُطلب من المسافرين البالغين من العمر عامين وما فوق الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة من البر الرئيسى للصين وهونج كونج وماكاو إجراء اختبار كورونا قبل يومين من المغادرة.

ووفقا لمسؤولو الصحة الأمريكيون، سيُطلب من الركاب المسافرين إلى الولايات المتحدة من مطار إنتشون الدولى فى كوريا الجنوبية، وكذلك مطار تورونتو بيرسون الدولى فى كندا ومطار فانكوفر الدولى، إبراز نتيجة سلبية لاختبار كوفيد 19 قبل السفر إلى الولايات المتحدة إذا كانوا قد زاروا الصين خلال 10 أيام من رحلتهم.