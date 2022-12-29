واشنطن توافق على بيع أسلحة بقيمة 180 مليون دولار إلى تايوان

جدة - نرمين السيد - وكانت الولايات المتحدة، قد أعربت فى وقت سابق، عن قلقها البالغ إزاء النشاط العسكرى الصينى، الذى وصفته بـ"الاستفزازى والمزعزع للاستقرار"، بالقرب من جزيرة تايوان.

وأكد مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض - فى بيان- مواصلة الإدارة الأمريكية مساعدة تايوان للحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس، تماشيا مع التزامها طويل الأمد مع تايبيه، وبما يتفق مع سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين.