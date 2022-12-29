بلينكن: نواصل الضغط للإفراج عن الجندى بول ويلان

جدة - نرمين السيد - وبمناسبة مرور أربع سنوات على اعتقال الأمريكى بول ويلان فى روسيا، جدد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، التزامه بإعادته إلى وجميع الرهائن الأمريكيين والمعتقلين المحتجزين ظلما فى جميع أنحاء العالم، أرض الوطن.
وقال بلينكن: "يصادف اليوم مرور أربع سنوات قضاها بول ويلان محتجزًا ظلماً بعيدًا عن عائلته يعانى من محنة لا يمكن فهمها".
وأعاد وزير الخارجية الأمريكى إلى الأذهان أن السلطات الروسية قضت فى محاكمة سرية بسجن بول ويلان 16 عاما فى مستعمرة جنائية روسية بزعم تلقيه أسرار دولة، مشددا على رفض الولايات المتحدة لاحتجازه واعتباره أمرا "غير مقبول".
وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة لن تألو جهدا لتأمين الإفراج عن ويلان حتى يعود إلى موطنه مع عائلته حيث ينتمى.
وفى السياق نفسه، أكد مستشار الأمن القوم الأمريكى جيك سوليفان فى بيان نشره البيت الأبيض أن واشنطن لن تتوقف ولن نتراجع حتى يتمكن جميع الأمريكيين من الاحتفال بعودة ويلان.
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