إجراء من السلطات الجزائرية لـ تنشيط السياحة جنوب البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال الوزارة، فى بيان لها، إنه تقرر تمكين الأجانب الراغبين فى القيام برحلات سياحية بجنوب الجزائر والاستفادة من موسم السياحة الصحراوية عن طريق وكالات السياحة المعتمدة، من استخراج تأشيرة الدخول مباشرة عند وصولهم إلى المنافذ الحدودية "المطارات والمعابر البرية"، عوضا عن إجراء ترتيبات التأشيرة العادية.
وتابع البيان: "يأتى هذا القرار مواصلة لسلسلة الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الحكومية بهدف تعزيز السياحة الصحراوية بالجزائر".
واستطردت الداخلية الجزائرية: "يتم تسليم السائحين الأجانب وثيقة عن طريق وكالاتهم السياحية، تسمح لهم بالركوب عبر الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران بالمطارات القادمين منها، واستخراج عند وصولهم مباشرة تأشيرات بالمدة التى تتوافق مع فترة الرحلة السياحية المنظمة لهم، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما".
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