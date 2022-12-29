مطلب عاجل لـ أمريكا والاتحاد الأوروبى من صربيا وكوسوفو

جدة - نرمين السيد - وأوردت وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، بيانًا مشتركًا أفادت فيه بأن فيدانت باتيل، المتحدث باسم خارجية الولايات المتحدة، ونبيلة مصرالى، المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى، حثا جميع الجهات المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ إجراءات فورية لتهدئة الموقف دون قيد أو شرط والامتناع عن الاستفزازات أو التهديدات أو التخويف.

وبحسب البيان، تعمل واشنطن وبروكسل مع رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو البين كورتى لإيجاد حل سياسى من أجل نزع فتيل التوترات والاتفاق على طريق للمضى قدما لتحقيق الاستقرار والسلامة والرفاهية لجميع المجتمعات المحلية.

ورحبت الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبى فى بيانهما المشترك بتأكيدات قيادة كوسوفو على عدم وجود قوائم لمواطنى صرب كوسوفو الذين سيتم اعتقالهم أو محاكمتهم بسبب الاحتجاجات السلمية، وأكدا فى الوقت نفسه على ضرورة احترام سيادة القانون ورفض أى شكل من أشكال العنف.

وأفاد البيان المشترك بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم عمل الاتحاد الأوروبى من خلال بعثة سيادة القانون فى كوسوفو (إيوليكس)، مضيفا أن بعثة الاتحاد الأوروبى المعنية بسيادة القانون فى كوسوفو ستواصل، تمشيا مع ولايتها، رصد جميع التحقيقات والإجراءات اللاحقة عن كثب لتعزيز احترام حقوق الإنسان.

واختتمت الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبى بيانها بالتوقع أن تعود كوسوفو و صربيا إلى تعزيز بيئة مواتية للمصالحة والاستقرار الإقليمى والتعاون لصالح مواطنيهما، مع التشديد على ضرورة تنفيذ جميع التزامات الحوار بالكامل دون تأخير.

وتعود الأسباب الظاهرة للأزمة التى تدوم منذ أكثر من عام بين صربيا وكوسوفو، إلى رفض الأقلية الصربية استبدال لوحات السيارات الصادرة عن بلجراد بلوحات صادرة عن بريستينا كما تصر حكومة كوسوفو، إضافةً إلى تعديل بعض المستندات الشخصية الأخرى، لكن التوتر يعود فى الأساس لرفض صربيا الاعتراف بخطوة الاستقلال الأحادية التى أقدمت عليها كوسوفو مدعومة من قوات الحلف الأطلسى التى تتهمها بلجراد باقتطاع أجزاء من صربيا لها أهمية تاريخية ودينية كبيرة بالنسبة للمواطنين الصرب الذين تعيش أقلية منهم فى كوسوفو لا تزيد عن 8 فى المئة من مجموع السكان فى المقاطعة الصربية السابقة التى تسكنها أغلبية من أصول ألبانية.