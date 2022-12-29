جامايكا تجدد حالة الطوارئ الإقليمية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، جدد رئيس وزراء جامايكا، أندرو هولنس، حالة الطوارئ فى ثمانى أقاليم، للسيطرة على التهديد المستمر للجريمة المرتبط بأنشطة العصابات فى الدولة الكاريبية.

وكان هولنس قد أعلن فى 15 نوفمبر الماضى حالة الطوارئ الإقليمية، والتى تسمح للسلطات بتفتيش المبانى واعتقال المواطنين دون أمر قضائى.

وقال هولنس فى مؤتمر صحفى: "بينما حققنا نجاحًا معقولاً فى السيطرة على عدد جرائم القتل التى سبقت وأثناء موسم عيد الميلاد، فإن مستويات التهديد لنزاعات العصابات المستمرة ... (لا تزال) مرتفعة وواسعة النطاق

ومن جهته، قال مفوض الشرطة أنتونى أندرسون فى المؤتمر ذاته إن جامايكا سجلت ما يقرب من خمس جرائم قتل فى اليوم فى سبتمبر.

وأضاف إن حالات الطوارئ السابقة، وكذلك التشريعات الجديدة المتعلقة بالأسلحة النارية، تسببت فى تراجع جرائم العنف.

ويشار إلى أنه كانت هناك 1463 جريمة قتل فى جامايكا فى عام 2021، شكل نشاط العصابات 71% منها، وفقًا للبيانات الرسمية.