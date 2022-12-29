كورونا.. ماكرون يطالب الحكومة الفرنسية بالاستعداد لموجة جديدة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، طلب من حكومة بلاده، اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة، ضد موجة قوية محتملة لفيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك فى ظل تزايد أعداد الإصابات بـ كورونا فى فرنسا





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال الإليزيه إن ماكرون طلب بالفعل من الحكومة اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الفرنسيين، وللتعرف على المستويين الوطنى والأوروبى"، مؤكدًا أن وزارة الصحة والوقاية فى الحكومة تتابع عن كثب تطورات الوضع فى الصين. ومن جهتها أكدت الحكومة الفرنسية أمس الأربعاء، أنها تتابع تطور الوضع فى الصين بعناية شديدة، فى مواجهة انفجار حالات كورونا. منذ 1 أغسطس الماضى واعتماد القانون الذى وضع حدًا للأنظمة الاستثنائية التى تم إنشاؤها لمكافحة وباء "كوفيد 19"، لم يعد يتعين على المسافرين إكمال أى إجراءات رسمية قبل وصولهم إلى فرنسا، بغض النظر عن بلد أو منطقة الأصل.

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