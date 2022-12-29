مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى بالخليل

جدة - نرمين السيد - واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال فى منطقة "بيت زعتة" ببلدة بيت أمر، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب "20 عاما" برصاصة اخترقت صدره وخرجت من ظهره، ونقل إلى المستشفى حيث وصفت إصابته بالخطيرة.
كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال، فى مخيم "العروب" شمال الخليل.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن مواجهات قد اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة فى البرج العسكرى المقام على مدخل المخيم، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان ومنازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.
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