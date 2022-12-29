العالم اليوم - سان جرمان يمدد عقد "البومة الصغيرة" حتّى عام 2026

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 ديسمبر 2022 12:26 صباحاً - أعلن باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، تمديد عقد لاعب خط الوسط الإيطالي ماركو فيراتي حتى عام 2026، قبيل انطلاق مباراته ضد ضيفه ستراسبورغ الأربعاء ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة.

وكان مذيع ملعب "بارك دي برانس" أعلن قبل دقائق قليلة من صافرة البداية أن باريس سان جرمان سعيدان بالإعلان عن هدية عيد الميلاد، التمديد حتى عام 2026 للاعب ماركو فيراتي".

وكان عقد فيراتي (30 عاماً) الذي وصل إلى العاصمة الباريسية في عام 2012 يمتد حتى 2024 قبل أن يتم تجديده لعامين إضافين.

ومن المتوقع أن يحطّم "البومة الصغيرة"، وهو لقب فيراتي، الرقم القياسي لعدد المباريات بقميص سان جرمان، بحوزة جان-مارك بيلورجي (435)، علماً أن الدولي الإيطالي يخوض أمام ستراسبورغ مباراته الرقم 399 باللونين الأحمر والأزرق.

ورد فيراتي في بيان من النادي "فخر كبير أن أمدد عقدي مع باريس سان جرمان. كان من الواضح بالنسبة لي أن قصتي ستستمر في الكتابة هنا".

من ناحيته، علّق الرئيس الخليفي على خبر تمديد عقد فيراتي قائلاً "لقد لعب ماركو دوراً محورياً في تاريخ النادي ونجاحه على مدى السنوات العشر الماضية".