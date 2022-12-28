حجز موعد الفحص الدوري للسيارات بمنصة وزارة الداخلية السعودية

حجز موعد الفحص الدوري للسيارات هي احدي استعلامات المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تعد عملية حجز موعد الفحص الدوري للسيارات من اهتمامات العديد من الأفراد الذين يمتلكون سيارات في المملكة العربية السعودية، حيث يساعد هذا الحجز في إجراء الفحص الذي بدوره يمكنهم من قيادة السيارة والمرور بها في جميع مناطق المملكة بشكل قانوني ورسمي بكل سهولة، وفي حالة إن تمت الموافقة على الفحص من جانب الجهاز الفني التابع للإدارة العامة للمرور، فسوف يتم منح السائق رخصة تفيد بصلاحية السيارة للسير وخلوها من أي أعطال قد تعرض المواطن للخطر خلال السير بشوارع المملكة، وسوف نوفر لكم رابط حجز موعد الفحص الدوري للسيارات.

حجز موعد الفحص الدوري للسيارات

حددت الإدارة العامة للمرور عدد من الخطوات الإلكترونية التي من خلالها يتم حجز موعد الفحص الدوري للسيارات، وفيما يلي الخطوات:

يجب الدخول إلى منصة وزارة الداخلية السعودية الرسمي “تسجيل دخول“.

الضغط على أيقونة المواعيد.

اختيار الخدمة التي يرغب بها كل مواطن عبر قطاع المرور والعمليات.

يجب أن يتم تسجيل جميع البيانات الشخصية التي تحتاج إليها المنصة.

سوف يتم التحويل لمنصة المواعيد بقطاع الوزارة.

تحديد الفئة المطلوبة من كل شخص ثم النقر على تبويب (طالب الخدمة).

تحديد نوع المعاملة المطلوبة ثم اختيار المحافظة.

الضغط على موقع الطلب.

تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة التي تتمثل في: (الاسم، رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، البريد الإلكتروني).

ثم النقر على تبويب التاريخ والتوقيت المناسب لكل فرد.

الضغط على أيقونة حجز الموعد.

هل يوجد شروط للفحص الدوري للسيارات؟

نعم، يوجد شروط من أجل إجراء الفحص الدوري للسيارات في السعودية، ومنها ما يلي: