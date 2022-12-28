نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر وهل دعم المواشي مستمر؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر في حسابات المستفيدين وهل دعم المواشي مستمر؟ من الأسئلة التي التي ترد على الحسابات الرسمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، ويتابع الآلاف من المستفيدين من برنامج إعانة صغار مربي الماشية المواعيد المقررة لصرف الدعم، ويمكن للمستفيدين التواصل مع الدعم الفني للبرنامج عبر المنصات الرسيمة لوزارة الزراعة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتستهدف الوزارة من خلال برنامج دعم المواشي والإعانات الريفية المقدمة ضمن مظل التنمية الريفية المستدامة بالمملكة إلي تطوير الاستثمار في القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لصغار المربين والمزارعين والأسر المنتجة بالمملكة، ويوفر البرنامج المعونة المالية لتوفير الأعلاف وسبل الدعم الصحي للمربين مما يعزز إنتاج اللحوم وتوفير الألبان ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي في المملكة من الثروة الحيوانية الداخلية دون الحاجة إلي استيراد المزيد من منتجات البان واللحوم من الخارج، ومن خلال هذا التقرير نكشف شروط دعم المواشي للنساء وكافة الفئات وموعد نزول دعم الماشية في حسابات المستفيدين مع إرفاق رابط حاسبة دعم المواشي لمعرفة كم مبلغ إعانة دعم المواشي الجديد وطريقة الاستعلام عن أحقية دعم المواشي، فتابعونا.

دعم المواشي متى ينزل هذا الشهر

دعم المواشي هو عبارة عن مبلغ يتم إيداعه في حساب المربي بشكل شهري، وذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إعانة المواشي هو مبلغ غير مسترد، حيث أن المستفيد غير مطالب برده فيما بعد، ويستهدف الدعم زيادة أعداد الماشية وتنمية الثروة الحيوانية للمملكة لتحقيق الأمن الغذائي في المناطق الريفية، وتم تحديد موعد الصرف الشهري لدعم صغار مربي الماشية مسبقا، حيث يتم نزول الدعم في اليوم الأول من الشهر الميلادي، فيمكنكم الاستعلام عن أهلية إعانة المواشي من خلال بوابة إنعام تسجيل دخول ومتابعة طلبكم للتأكد من استحقاق الدعم من عدمه.

شروط التقديم في دعم المواشي

برنامج دعم المواشي هو أحد الإعانات الزراعية المقدمة لصغار مربي الماشية، والتي تم تنفيذها في المملكة في طار برامج التنمية الريفية المستدامة، حيث تهدف الحكومة إلي تنفيذ رؤية المملكة 2030 لتوجيه الدعم لمستحقيه الفعليين وتعظيم الاستفادة بشكل أكبر من دعم الغذاء وتوفير منتجات الألبان واللحوم وتقليل الواردات، وفيما يلي قائمة شروط برنامج دعم مربي الماشية للحصول على راتب الإعانات الزراعية المقرر:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاصل علي بطاقة تنقل سارية. أن يكون ممارس لأحد المهن الزراعية من صغار مربي الماشية. يشترط ألا يكون المستفيد من دعم الماشية موظفا في وظيفة حكومية أو خاصة. الموافقة علي تنفيذ الشروط الفنية والصحية التي اعتمدتها الوزارة والالتزام بها. عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 21عامًا. الإقامة المستمرة في المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم. أن تكون البيانات والمعلومات المدخلة أثناء تقديم الطلب كلها متطابقة مع بيانات الجهات الرسمية ذات الصلة. التسجيل الإلكتروني على الدعم عبر موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة علي شبكة الإنترنت. ألا يكون المستفيد سجينا أو مقيما في أحد دور الإيواء الحكومية. الحصول علي البطاقة الصحية البيطرية من شروط الاستحقاق للدعم. وجود حساب بنكي نشط باسم المتقدم.

كيف احسب دعم المواشي؟

تقوم وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية بتقييم معايير الأهلية والاستحقاق شهريا للتحقق من توصيل الدعم لمستحقيه الفعليين، حيث يتم تقدير نسبة الدعم المستحقة للمتقدم بناء علي مستوي الدخل الشهري للمتقدم، كما يتم تحديد الاستحقاق علي حسب نوع الماشية وأعدادها، ويمكنكم التعرف علي القيمة التقديرية للدعم من خلال الدخول مباشرة علي رابط حاسبة دعم المواشي التقديرية وتتبع الخطوات التالية:

الذهاب إلي رابط حاسبة الدعم مباشرة.

انقر علي تبويب حاسبة دعم الماشية.

إدخال بيانات مقدم الطلب.

تحديد الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب “متزوج أو غير متزوج”.

إدخال قيمة “الدخل الشهري بالريال”.

إدراج بيانات أعداد الماشية على النحو التالي: تسجيل أعداد الماعز والأغنام. إدراج أعداد الإبل. إدخال أعداد الأبقار.

انقر على زر “حساب الدعم”.

هل تؤثر التأمينات على دعم المواشي؟

جاء تساؤل علي الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخصوص تأثير استحقاق دعم صغار مربي الماشية والتأمينات الاجتماعية علي أهلية راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وجاء رد الوزارة على النحو التالي:

أكدت الوزارة أن استحقاق الضمان الاجتماعي المطور يعتمد في المقام الأول علي عدم بلوغ المتقدم الحد المانع للاستحقاق كما تم تحديده(1100 للفرد المستقل مع إضافة 550 عن كل فرد في الأسرة).

لا يتأثر استحقاق الضمان المطور بدعم المواشي أو التأمينات بشرط ألا يتجاوز هذا الدعم الحد المانع لاستحقاق الضمان المطور.

استعلام دعم المواشي النفاذ الموحد

يقوم المتقدم بالتسجيل الإلكتروني عبر منصة أنعام في موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة الإلكتروني، وبعد الانتهاء من خطوة التسجيل تقوم الجهات المتخصصة بالوزارة بدراسة طلبات المتقدمين للتحقق من أهلية واستحقاق المتقدم، ثم ترسل الوزارة، من يقوم بالزيارة الميدانية للمتقدم للتأكد من الموقع وأعداد وأنواع الماشية علي أرض الواقع، ثم يكون في النهاية البت في استحقاق المتقدم سواء كان مؤهل أو غير من خلال مراجعة الطلبات والبيانات المقدمة مع الجهات ذات الصلة والتحقق من استيفاء المتقدم لكافة الاشتراطات ثم يتم إشعار المتقدم بحالة الطلب ويمكن إجراء الاستعلام عن دعم الماشية من خلال الدخول إلى موقع النفاذ الوطني الموحد واختيار الخدمة ثم عبر تتبع الخطوات التالية:

التوجه إلي موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة الإلكتروني. النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم النقر على خدمة “الأفراد”. تسجيل الدخول علي برنامج “دعم الماشية”. يطلب الموقع إضافة البيانات التالية: رقم الهوية الوطنية.

كلمة المرور.

إدراج رمز التحقق المرئي.

النقر علي أيقونة تسجيل الدخول.

توجه إلي منصة “أنعام”.

انقر على كلمة “استعلام”.

تظهر علي الشاشة حالة الطلب المقدم.

ماذا يعني رمز 1500 في دعم المواشي؟

ظهور الرمز 1500 للمستعلم في دعم صغار مربي الماشية تعني أن البيانات في السجلات غير متطابقة مع شروط ولوائح الدعم التي حددها النظام للاستحقاق، وقد يكون ذلك لأن البطاقة الصحية البيطرية غير نشطة، لذلك يجب علي المواطن تفعيلها من خلال زيارة أحد الفروع وطلب تنشيط البطاقة من خلال تفعيلها.

كم العدد المسموح لدعم المواشي؟

قامت وزارة المياه والبيئة والزراعة بتحديد الحد الأقصى لدعم الماشية، حيث أكدت الوزارة أن يتم تحديد العدد المانع للحصول علي الدعم من برنامج صغار مربي الماشية علي حسب نوع الماشية، فالحد المانع للأغنام والماعز هو أكثر من 500 رأس، والحد المانع للإبل هو 30 رأس، والعدد الأقصى للأبقار هو 15 رأس، ويمكن للمستفيد تعديل أعداد مواشيهم يمكنهم إجراء ذلك إلكترونيا عبر بوابة وزارة الزراعة أو من خلال زيارة أحد فروع الوزارة والتقدم بطلب تعديل الأعداد المسجلة في البطاقة الصحية البيطرية ثم اعتمادها.

هل دعم المواشي مستمر؟

نعم ردت الصفحة الرسمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية علي هذا التساؤل عبر تويتر بأن دعم الماشية مستمر، ولكن قد يتم إيقاف الدعم في بعض الحالات، وفيما يلي عرض لحالات إيقاف دعم إعانة تربية الماشية:

وفاة المستفيد من الدعم خلال فترة تلقيه للإعانة.

إذا تم فقدان أحد معايير الأهلية لاستحقاق الدعم.

عجز المستفيد عن ممارسة مهنة تربية المواشي بنفسه.

إذا تبين للوزارة تقديم المستفيد لبيانات خاطئة أو غير دقيقة.

ثبوت امتناع المستفيد عن تقديم كافة البيانات التي قد تؤثر على الاستحقاق.

هل إعانة المواشي مستردة؟

ذكر المهندس عامر المطيري مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية في المملكة أن إعانة دعم المواشي هي إعانات مالية غير مستردة يتم تقديمها لصغار مربي الماشية، وقال المطيري أن التحقق من الاستحقاق يكون من خلال زيارة الفرق الميدانية لمواقع مربي الماشية للمتقدمين علي الدعم، ويهدف البرنامج إلي صرف الإعانات المادية لتحفيزهم علي التحول من التربية التقليدية للماشية إلي التربية المهنية المكثفة التي تسهم في زيادة إعداد الثروة الحيوانية بالمملكة، مما يساعد في توجيه الدعم للمستحقين الفعليين وتشجيع المواطن علي امتهان هذه المهنة، وأشار المطيري أن برنامج إعانة المواشي يقدم إعانة مالية وعينية للمستفيدين من خلال إيداع إعانة مالية مقطوعة غير مستردة في حسابات المستفيدين شهريا بشكل مباشر بعد التأكد من استيفائهم لشروط الأهلية والاستحقاق للدعم.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا عن الاستعلام عن دعم المواشي متى ينزل، كما قمنا بالرد على عدة استفسارات حول إعانة صغار مربي الماشية، فمن خلال المقال عرضنا كيفية التحقق من أهلية الدعم الزراعي والحد الأقصى لدعم المواشي، واستعرضنا كيفية حساب دعم المواشي من خلال رابط حاسبة الدعم.