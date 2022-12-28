نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن سجل تجاري برقم السجل أو رقم الهوية الوطنية في المقال التالي
الاستعلام عن سجل تجاري، حيث توفر وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن سجل تجاري التي من خلالها تتيح لكل مستفيد أن يقوم بالتعرف علي جميع المعلومات العامة المرتبطة بالسجل التجاري بشكل إلكتروني سريع، حيث تمكن هذه الخدمة جميع المستفيدين من الاستعلام عن جميع المعلومات العامة المسجلة لدي الوزارة المرتبطة بالسجل التجاري، وهي خدمة مجانية تعمل علي استهداف خدمة الجميع إلكترونيا سواء كان ذلك للمواطنين السعوديين أو المقيمين أو للأفراد من رجال الأعمال، وعبر موقع وزارة التجارة والاستثمار سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن سجل تجاري.
الاستعلام عن سجل تجاري برقم السجل التجاري
أوضحت وزارة التجارة الخطوات الخاصة بالاستعلام عن السجل التجاري، علي أن يتم ذلك من خلال الخطوات الإلكترونية التالية:
- الدخول إلى منصة وزارة التجارة والاستثمار الإلكترونية: تسجيل دخول.
- الضغط على تبويب دليل الخدمات الإلكترونية.
- اختيار خدمة الاستعلام عن سجل تجاري.
- يجب أن يتم إدخال رقم السجل التجاري في المكان المخصص لذلك.
- إدخال الرمز المرئي الموضح في الصورة.
- الضغط علي أيقونة (استعلام).
- تقوم الوزارة بعرض جميع البيانات الخاصة بالسجل التجاري التي تعد مسجلة رسمياً لدي وزارة التجاري، ويستطيع أي مستفيد أن يقوم بطباعة بيانات السجل التجاري من خلال الضغط علي تبويب (طباعة).
الاستعلام عن السجل التجاري برقم الهوية الوطنية
توفر وزارة التجارة والاستثمار خدمة لكل مستفيد من أجل الاستعلام عن بيانات السجل التجاري برقم الهوية الوطنية، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- يجب علي المستفيد الدخول إلى الموقع الرسمي المخصص التالي: وزارة التجارة والاستثمار.
- الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية المتوفر بأعلى قائمة خدمات منصة الوزارة.
- الضغط على خدمة السجل التجاري.
- بعد ذلك يجب أن يتم إدخال بعض البيانات الخاصة بالسجل التجاري سواء كان ذلك للمؤسسات أو الأفراد.
- تعبئة البيانات المطلوبة التي تشمل رقم الهوية الوطنية أو إدراج رقم السجل التجاري في المكان المخصص لذلك.
- إدخال رمز التحقق المرئي وإدراج تاريخ الانتهاء.
- الضغط علي استعلم.
- بعد الانتهاء من هذه الخطوات سوف تظهر في الصفحة التالية الحالة العامة للسجل التجاري وتاريخ انتهائه.
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