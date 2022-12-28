نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الأمير عبد العزيز بن فهد المركزي kfwcs.org واتساب استقبال طلب مساعدة مالية وعلاجية وعينية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الأمير عبد العزيز بن فهد المركزي وأرقام واتساب ومكاتب الفروع الخاصة بمؤسسة وجمعية الملك فهد الخيرية للأعمال الإنسانية التي تمتلك العديد من المكاتب والفروع بمدن ومناطق المملكة، هذا بالإضافة إلى المقر المركزي لها في منطقة تبوك، وتتابع الجمعية تقديم خدماتها الاجتماعية م المساعدات المالية والعينية والتعليمية والعلاجية والسكنية وغيرها لجميع المتقدمين، حيث تقوم بإتاحة رابط تسجيل للرجال ورابط للنساء، حسب الحاجات التي يتم تسجيلها، ويتاح التسجيل كمستفيد عبر الرابط الإلكتروني.

رقم الأمير عبد العزيز بن فهد المركزي kfwcs.org واتساب استقبال طلب مساعدة مالية

ويبحث الآلاف من أصحاب الحاجات عن أرقام التواصل المباشر مع الأمير، أرقام المكتب أو رقم القصر أو رقم الواتساب الخاص به، للتواصل بتقديم الطلبات مباشرة إليه، كما يبحث الكثيرين عن كيفية تقديم معروض طلب مشمول بالوثائق عبر البريد الإلكتروني ليصل إليه مباشرة ويكون طلبهم مشمول باهتمام الأمير، ويحرص مكتب الأمير في هيئة الملك فهد الخيرية على وصول المساعدة للمستحقين وبيان صحة بيانات المتقدمين.

هل يقدم الأمير عبد العزيز بن فهد مساعدات مالية؟

تقوم الأمير بتقديم كافة أنواع المساعدات عندما تعرض الطلبات عليه وتصل إليه، وهنالك العديد من الطلبات التي خرج المستفيدين منها بالإعلان عن المساعدات الكبيرة التي قدمها إليهم الأمير، من المساعدات المالية والمساعدة السكنية وتقديم المساعدة بالعلاج الشامل للمرضي أو المقبلين على العمليات الجراحية العاجلة، بينما تقوم الجمعية التي يتم التسجيل فيها بتقديم المساعدات التالية:

مساعدات مالية لأسرة لا تجد عائلا لها وليس لها مصدر للدخل.

يتم تقديم مساعدات علاجية للفقراء الذين يرغبوا في عمليات علاجية عاجلة.

يقوم بتقديم سكن مناسب لأسرة تضررت بشدة بسبب انهيار منزل أو عدم وجود منزل خاص لهم.

ما هي شروط قبول طلب مساعدة جمعية الملك فهد الخيرية

يجب أن يكون المسجل من الجنسية السعودية.

يمكن قبول طلب الأرملة أو المطلقة غير السعودية المتزوجة من سعودي ولديها أبناء تعولهم.

يشترط أن يكون المتقدم من غير القادرين (فقراء لا يمكنهم العمل والكسب – مرضى – عاجزين).

يتم تقديم ما يثبت الحالة التي يتقدم بها صاحب الطلب لأثبات صحة المعلومات وصحة بيانته الشخصية كذلك.

كيف أحصل على مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

يجب تسجيل الاسم وعنوان السكن والبريد الإلكتروني لصاحب الطلب ورقم الهاتف النقال.

كما يتم تسجيل إذا كان المسجل موظف أم لا مع تسجيل الدخل الإجمالي له.

يقوم بإرفاق المستندات مع معروض الطلب المقدم عبر البريد الإلكتروني.

لا يتم قبول الطلب المنقوص أو الذي لديه عدم دقة في المعلومات.

كيف يمكن الاتصال على (رقم الأمير عبد العزيز بن فهد المركزي)

يتم الدخول المباشر على كيفية التسجيل كمستفيد من مؤسسة الملك فهد الخيرية الاتصال من داخل المملكة: 485212658966. من خارج المملكة: 920030003. رقم الواتساب للتواصل مع رقم 8006000000 من خارج المملكة العربية السعودية. رقم الاتصال على الأمير المركزي: 920015152 من داخل تبوك – 0144237533 من خارج منطقة تبوك.

واتساب استقبال طلب مساعدة مالية مكتب الأمير عبد العزيز بن فهد

ويمثل الأمير عبد العزيز بن فهد أحد المؤسسين الرئيسين بمؤسسة الملك فهد الخيرية للأعمال الإنسانية، وهو أحد أبناء الأسرة الحاكمة السعودية، ومن أشهر المعنيين بتقديم العديد من المساعدات المالية والعينية من أمواله الخاصة إلى العديد من فئات الشعب السعودي الخاصة، وهم المحتاجين للخدمات أو المساعدات العاجلة والذين يتم التقدم له بطلبات المعونة أو الذين يقوموا بالتسجيل على الرابط الإلكتروني للجمعية الخاصة، ويعتبر الأمير من أكثر الأمراء الشباب اقترابا من فئات الشعب الفقيرة بما يجعله من أكثرهم شعبية ومحبة لديهم.

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة العربية السعودية كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.

هذا بالإضافة إلى ما تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم رواتب الأسر الفقيرة والمعدمة والتي ليس لها معيل، كما تستقبل تسجيلات الأرامل والمطلقات واليتامى، ولديها أيضا تسجيلات أصحاب الحاجات الخاصة من المعاقين بشكل جزئي أو كامل بالتسجيل في التأهيل الشامل، وتقوم وزارة الإسكان بتوزيع مساكن مجانية للتسجيل لمن ليس لديهم سكن.