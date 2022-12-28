«القاهرة الإخبارية» تستعرض حصاد العراق فى 2022

جدة - نرمين السيد - انتخاب مجلس النواب ورئيس الجمهورية، فضلًا عن تسليم واردات النفط للحكومة الاتحادية وانطلاق عملية "الإرادة الصلبة" لملاحقة العناصر الإرهابية، كانت تلك أبرز الأحداث التى حصدها العراق فى عام 2022، ما يجعله عامًا سياسيًا بامتياز.





وبحسب علاء النشوع، الخبير العسكرى، من أربيل، فإن هناك نحو 166 عملية للقضاء على الإرهاب وقعت العام الجارى، وأن هذا العدد الهائل يعطى انطباعًا بأن الساحة الأمنية تسير نحو الاستقرار وتعمل على طمأنت المواطن العراقى.

أوضح "النشوع" لـ"القاهرة الإخبارية" أن المشهد السياسى العراقى، قبل عام 2022 كان يسيطر عليه فوضى حتى تم تشكيل الحكومة الحالية، بقيادة محمد شياع السودانى.

وذكر الخبير العسكرى، أن حكومة "السودانى" أتت للمشهد بعد صراع طويل حتى وصفها بأنها جاءت بعد "ولادة قيصرية صعبة"، لافتًا إلى أنها قد تؤثر تأثيرًا مباشرًا على جميع الملفات وليس الأمنى فحسب.

أكد علاء النشوع، أنه بالرغم من أن الحدث الأبرز على الساحة العراقية هو حكومة "السودانى" إلا أن رئيس الوزراء عندما تحرك لمكافحة الفساد اصطدم بـ"عش الدبابير" على حد تعبيره، مؤكدًا أن هذا الوزير يحاول أن ينتشل العراق من الأزمة، لكن هناك العديد من القيود التى تعرقل القيام بتلك المهمة.