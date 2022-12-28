زيلينسكي: العام المقبل حاسم لأوكرانيا
أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن العام المقبل سيكون حاسماً في المواجهة مع روسيا.
وأضاف زيلينسكي، أن "العام المقبل يجب أن يكون حاسما في هذا الصراع، وسنواصل تدريب وتأهيل قواتنا حتى ذلك الوقت، نحن نعي حجم الصعوبات التي سنواجهها خلال فصل الشتاء، ونعلم جيدا ماذا سنفعل بحلول الربيع، وندرك مسبقا ما هي النتائج التي سيحققها قطاع الدفاع والأمن"، وفقاً لوكالة نوفوستي.
وأشار، إلى الصعوبات التي تواجهها القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي أرتيموفسك وكريمينايا.
وتقع أرتيموفسك شمال مدينة غورلوفكا، وتعتبر مركزا هاما لتزويد قوات كييف بالأسلحة والعتاد، عبر شبكة الطرق والسكك الحديدية التي تربطها بالمدن الأوكرانية، وتدور فيها معارك ضارية بين القوات الروسية، وقوات كييف والمرتزقة الأجانب المتعاونين معها.
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