سيرجي لافروف: أمريكا اقترحت عدة مرات بشكل غير رسمي عقد اجتماعات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 10:27 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة اقترحت عدة مرات بشكل غير رسمي على موسكو عقد اجتماعات، ووافقت موسكو في كل مرة، ولكن حتى الآن لم يتحقق سوى اجتماع بين رئيسي الاستخبارات الخارجية في البلدين في أنقرة.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع قناة روسيا 1، اليوم الأربعاء: أنهم يعلمون جيدًا أننا لم نقطع الحوار، الآن لن نسأل لنستأنف الحوار، فهذا ليس من تقاليدنا، تقليدنا هو الرد دائمًا على المقترحات السليمة، إذا كانت هناك مقترحات، بالمناسبة كان هناك العديد من هذه المقترحات غير الرسمية خلال هذه الفترة في كل مرة كنا نتفق، وتحققت إحداها وهي لقاء بيرنز وناريشكين في أنقرة.

وذكر لافروف أن الولايات المتحدة، عبر القنوات الدبلوماسية، أوضحت مطولا أنها لا تخطط لإرسال متخصصين أمريكيين إلى أوكرانيا مع أنظمة دفاعها الجوي من طراز باتريوت.

وتابع وزير الخارجية الروسي: سألنا الأمريكيين عبر القنوات التي لا تزال لديها سفارتنا، ما إذا كان قرار نقل بطارية باتريوت، نظرًا لصعوبة استخدامها يعني أن المتخصصين الأمريكيين سيكونون هناك، وأوضحوا لنا بإسهاب أن هذا لم يتم التخطيط له، على وجه التحديد لأن الأمريكيين لا يريدون ولن يقاتلوا بشكل مباشر ضد روسيا.

وأكد لافروف أن اليونان أكدت لروسيا أنها لن تنقل منظومات إس 300 إلى أي جهة ثالثة، موضحا أنه بموجب العقد لا يحق لليونان نقلها (إس 300) إلى أي طرف دون موافقة موسكو.