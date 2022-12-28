«القاهرة الإخبارية».. زيلينسكى: أطلقنا سراح 1456 أسيرا أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، فى خطاب سنوى أمام البرلمان، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا تمكنت من إطلاق سراح 1456 أسيرا أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير من العام الجارى، وذلك وفق ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.





وأجرت كييف وموسكو سلسلة من عمليات تبادل أسرى خلال الحرب التى دخلت الآن شهرها الحادى عشر، وقال زيلينسكى إن إطلاق سراح أسرى الحرب يمثل أولوية. وشنت روسيا منذ 24 فبراير الماضى، عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا بدعوى تحرير إقليم الدونباس الانفصالى، إلا أنها تطورت بضمها 4 مناطق أوكرانيا فى الشرق والجنوب إلى الكيان الروسى وسط تنديدات أممية وغربية، تبعتها حزم متتالية من العقوبات الاقتصادية فى مسعى لتعطيل الآلة الحربية الروسية فى أوكرانيا.

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